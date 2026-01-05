Irán advierte que no habrá 'ninguna indulgencia' hacia 'los alborotadores' en las manifestaciones

La moneda nacional, el rial, ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en un año y una hiperinflación de dos dígitos ha debilitado durante años el poder adquisitivo de los iraníes.

Irán/El jefe del poder judicial en Irán aseguró el lunes que la justicia no mostrará "ninguna indulgencia" hacia "los alborotadores", en el noveno día de un movimiento de protesta en el país, aunque reconoció el derecho a manifestarse por reivindicaciones económicas.

"Ordeno al fiscal general y a los fiscales de todo el país actuar conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan (...) y no mostrar ninguna indulgencia ni complacencia", declaró Gholamhossein Mohseni Ejei, citado por la agencia de prensa del poder judicial, Mizan.

"La República Islámica escucha a los manifestantes y a los críticos y hace una distinción con los alborotadores", añadió.

El movimiento de protesta, inicialmente vinculado al costo de la vida, comenzó el 28 de diciembre en Teherán y desde entonces se ha extendido al resto del país con demandas políticas.

La protesta afecta o ha afectado, en distintos grados, al menos a 45 ciudades, principalmente pequeñas y medianas y situadas sobre todo en el oeste del país, según un recuento de AFP basado en anuncios oficiales y medios de comunicación.

Al menos 25 de las 31 provincias de Irán han sido escenario de estas protestas en algún momento.

La agencia de prensa Fars escribió el lunes que "la tendencia observada el domingo por la noche es una disminución notable del número de concentraciones y de su extensión geográfica respecto a las noches anteriores".

Los medios iraníes han informado en los últimos días de actos de violencia y de daños, localizados principalmente en el oeste del país, a varios cientos de kilómetros de Teherán.

Al menos 12 personas han muerto desde el 30 de diciembre durante enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance basado en anuncios oficiales.

Las autoridades y medios iraníes no comunican sobre todos los incidentes de manera detallada, lo que complica la valoración de los hechos. Videos de la movilización circulan en redes sociales, pero no todos pueden ser verificados.

