Investigación de redes criminales exige cooperación internacional, advierte fiscal de drogas

La reciente discusión pública sobre la operación "Nodriza", donde varios imputados recibieron medidas distintas a la detención preventiva, generó cuestionamientos sociales y políticos, incluso del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó la desición judicial como “preocupante”.

Ciudad de Panamá, Panamá/"Se trata de redes criminales transnacionales que cuentan con vastos e ilimitados recursos económicos para poder tener acceso a la mejor tecnología y lograr reunirse en claustro que no permita el acceso a sus investigaciones", afirmó este martes William Granado, fiscal segundo superior especializado en delitos relacionados con drogas, al explicar cómo operan en la actualidad las organizaciones criminales y los retos que enfrenta el Ministerio Público para investigarlas.

La reciente discusión pública sobre la operación "Nodriza", donde varios imputados recibieron medidas distintas a la detención preventiva, generó cuestionamientos sociales y políticos, incluso del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien calificó la decisión judicial como “preocupante”.

Aunque Granado no puede referirse a los detalles del caso, por tratarse de un expediente ajeno, explicó cómo se desarrollan las investigaciones contra redes de narcotráfico y conspiración criminal. El fiscal destacó que las estructuras criminales han cambiado radicalmente en las últimas décadas.

"Los grupos criminales hoy en día están debidamente estructurados; la delincuencia es transfronteriza, requiere y demanda lo que es la colaboración multilateral de países para poder llegar a lo que son los integrantes de la misma", señaló.

Granado explicó que el delito de conspiración es autónomo, no depende del decomiso de droga para acreditarlo y se configura cuando:

Dos o más personas acuerdan cometer delitos relacionados con drogas

Existe un plan logístico para facilitar el tráfico ilícito

Se da cooperación para abastecimiento, transporte, reparación, uso de combustibles o medicinas

Te podría interesar: Mulino critica decisión judicial que otorgó depósito domiciliario a imputados en Operación Nodriza

El fiscal también señaló que, para desarticular estas estructuras, Panamá aplica técnicas reguladas por la Ley 121 de 2013, entre ellas:

Interceptaciones telefónicas

Vigilancia y seguimiento

Entrega vigilada

Agentes encubiertos

Aclaró que no todas se aplican en cada caso. A su vez, añadió que cada organización criminal opera distinto, y el fiscal evalúa qué técnica es la más efectiva para penetrarla. El fiscal advirtió que las organizaciones del narcotráfico en Panamá cuentan con:

Vastos recursos económicos

Acceso a tecnología avanzada

Capacidad para reunirse clandestinamente

Estructuras para evadir investigaciones

Esto genera retos para las autoridades, quienes, dijo, trabajan bajo estricta documentación de reuniones, seguimientos y técnicas de vigilancia.

Consultado sobre el reciente pronunciamiento del presidente sobre una posible Ley Antimafia, para Granado "toda la sociedad verá con buenos ojos el diseño y la aprobación de leyes que sanamente persigan e investiguen a todo el que esté cometiendo actos delitivos. Porque estos actos generan violencia, estos grupos pelean territorio, espacios de poder, hay dinero, mucho dinero de por medio". Manifestó que, de aprobarse, debe ir acompañada de recursos para su implementación real.