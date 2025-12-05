Mulino critica decisión judicial que otorgó depósito domiciliario a imputados en Operación Nodriza

Durante la audiencia de imputación, la mayoría de los imputados presentó —a través de sus abogados— informes médicos , padecimientos y certificaciones que demostraban que eran el sustento de sus hogares. Sus abogados insistieron en que el sistema penal no cuenta con las adecuaciones necesarias para atender estas condiciones de salud.

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este viernes a la audiencia de la operación Nodriza, en la que fue imputado César Caicedo y varios de sus familiares, frente a la investigación les sigue el Ministerio Público por presuntamemte conspirar para cometer delitos relacionados con drogas.

Me gustaría que los otros poderes del Estado también nos acompañen o mejoren las leyes y penas más duras para los que tanto daño le hicieron y hacen a este país. El esfuerzo que hacemos por limpiar el país no se compagina con decisiones de jueces, como la de ayer, que ponen al jefe de una pandilla en su casa después de ser uno de los traficantes de droga más grandes que tiene Panamá. Eso no es justicia”, manifestó.

Envió su mensaje, “dejen de ser condescendientes con los delincuentes”, durante la inauguración del nuevo Centro de Salud de Guararé, provincia de Los Santos, refiriéndose al Órgano Legislativo y al Órgano Judicial, a quienes pidió que se sumen, con decisiones firmes y legislaciones robustas, al esfuerzo de su administración para combatir el crimen organizado y la corrupción.

Durante la audiencia del jueves, la Fiscalía de Drogas señaló que contaba con más de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento, desde 2023 a la fecha, que vinculaban a Caicedo y a otras ocho personas con delitos relacionados con drogas, por lo que solicitó su detención provisional.

Sin embargo, César Caicedo —padre de Dayra Caicedo, la joven privada de libertad en febrero del presente año— recibió la medida cautelar de depósito domiciliario, al igual que su hermano Carlos Caicedo y su cuñado Albeiro Velasco. Los otros imputados recibieron reporte periódico ante el Ministeroo Público, con prohibición de salir del país y de comunicarse entre ellos.

Mulino calificó dicha actuación como una “negligencia absoluta” por no castigar un delito que, según él, incluso afecta la salud pública. “Y no quiero pensar otras cosas”, añadió.

Nosotros sí estamos haciendo nuestra parte. Confío en que la Asamblea Nacional será parte fundamental, con hechos concretos, en la transformación, y espero que la justicia de nuestras autoridades no solo sea independiente y con compromiso, sino que sea de verdad. Y así como al que se robó toda la plata, a los traficantes, violadores y degenerados que caminan por nuestras calles también les caiga el peso de la ley. Dejen de ser condescendientes con los delincuentes más aberrantes, que tanto daño le hacen a la salud pública con el tráfico de drogas que auspician a nivel nacional”, solicitó.

De acuerdo con Mulino, el llamado a los otros órganos del Estado es a cerrar filas contra el crimen organizado y la corrupción. “El objetivo es sentar las bases para que el país crezca y recupere su rumbo con actuaciones honestas y credibilidad”, se lee en un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

Pero, ¿Qué llevó a Caicedo y a sus familiares a recibir depósito domiciliario y firmas periódicas?

Según la jueza Josefina Monfante, las medidas cautelares que otorgó se fundamentaron en la proporcionalidad de los indicios presentados por el Ministerio Público. La jueza destacó que, aunque la Fiscalía explicó que se usaron técnicas de seguimiento y vigilancia, y presentó fotografías, no hubo interceptaciones ni testigos protegidos, y no quedó claro el rol de cada uno dentro de la supuesta organización criminal.

Además, durante la audiencia de imputación, la mayoría de los vinculados presentó —a través de sus abogados— informes médicos, padecimientos y certificaciones que demostraban que eran el sustento de sus hogares. Sus abogados insistieron en que el sistema penal no cuenta con las adecuaciones necesarias para atender estas condiciones de salud. Por ejemplo, César Caicedo manifestó tener complicaciones cardíacas, al igual de Fanor Shaik, a quienes se les señalaba como líderes de la organización.

Cabe señalar que el SPA es un sistema garantista. Durante los planteamientos de las medidas cautelares, la jueza consideró que los imputados —quienes ayer quedaron formalmente notificados de que eran investigados— podrían mantener su arraigo al proceso desde sus casas o mediante firmas periódicas, no necesariamente mediante detención provisional.

Esta medida fue apelada por la Fiscalía a cargo Delfina Pino, la cual está prevista para el 23 de diciembre próximo a las 8:30 a..m, en la Sala 5.