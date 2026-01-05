Prohíben el ingreso de plásticos de un solo uso en áreas protegidas en Panamá

La normativa sí permite el ingreso de artículos reutilizables y biodegradables, promoviendo un cambio cultural y educativo.

Ciudad de Panamá/Una nueva regulación emitida por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) establece la prohibición del ingreso de plásticos de un solo uso y otros materiales contaminantes en las más de 100 áreas protegidas de Panamá, como parte de las acciones para fortalecer la conservación de los ecosistemas naturales.

La medida aplica a visitantes, operadores turísticos, concesionarios, contratistas, voluntarios, investigadores y funcionarios que realicen actividades dentro de estas zonas, y busca reducir la contaminación por desechos sólidos en suelos, ríos y áreas costeras.

De acuerdo con Javier Vázquez, jefe de Ecoturismo de MiAmbiente, no estará permitido el ingreso de botellas plásticas, envases de foam, cubiertos, platos ni bolsas plásticas, ni ningún otro material que no sea biodegradable.

“No se puede llevar botellas plásticas, de foam, cubiertos, platos, bolsas plásticas, nada que realmente no sea biodegradable. La idea es evitar tener que pensar después qué hacer con toda esa basura”, indicó Vázquez.

El Ministerio de Ambiente explicó que la disposición forma parte de una estrategia para proteger los ecosistemas, ante la creciente acumulación de residuos en bosques y áreas naturales, una situación que, según las autoridades, se ha vuelto cada vez más notoria.

En contraste, la normativa sí permite el ingreso de artículos reutilizables y biodegradables, promoviendo un cambio cultural y educativo en la forma de visitar estos espacios naturales.

“Estamos pensando en adaptar nuestra cultura y nuestra educación para empezar a utilizar botellas de aluminio reutilizables, cubiertos de bambú que son biodegradables, utilizar envases que puedan usarse muchas veces y no desecharse a la primera”, añadió el funcionario.

La resolución también establece que todas las actividades dentro de las áreas protegidas deberán regirse por el principio de “Basura Cero”, bajo la política de “Lo que traes, te lo llevas”, con el objetivo de garantizar una adecuada gestión de los residuos y evitar impactos negativos en el ambiente.

Las autoridades advirtieron que el incumplimiento de la normativa será sancionado con multas de hasta $500 dólares o trabajo comunitario, como parte de los mecanismos de control y cumplimiento de esta nueva regulación ambiental.

Con información de Jorge Quirós.