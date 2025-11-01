¡Atención! Desde enero de 2026 se prohíbe el uso de plásticos y foam en áreas protegidas

En Panamá se generan más de 380 mil toneladas de residuos plásticos cada año , y de esa cifra, el 88% termina contaminando ríos, mares, calles, avenidas y áreas protegidas , según datos oficiales.

Panamá/A partir del 1 de enero de 2026, quedará prohibido el ingreso, uso, comercialización y distribución de productos plásticos y de poliestireno de un solo uso dentro de todas las áreas protegidas del país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución No. DM-0496-2025 del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 30398-C, y busca proteger los ecosistemas naturales del país mediante la eliminación de materiales que contaminan los suelos, ríos y costas.

Según el documento, la disposición aplica a visitantes, operadores turísticos, concesionarios, investigadores, contratistas, voluntarios y funcionarios públicos que desarrollen actividades dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

Artículos prohibidos

Entre los productos incluidos en la prohibición figuran botellas plásticas desechables, vasos, platos y bandejas de foam, así como bolsas no biodegradables, carrizos, revolvedores y cualquier otro producto plástico de un solo uso que no sea reutilizable, compostable o biodegradable.

Solo podrán emplearse envases y utensilios reutilizables o fabricados con materiales de bajo impacto ambiental, como vidrio, acero inoxidable, cartón certificado o bambú, conforme a la Guía Interna de Reducción de Plásticos de un Solo Uso del ministerio.

“Lo que llevas, te lo llevas de vuelta”

La resolución dispone además que todas las actividades dentro de las áreas protegidas deberán ajustarse a los principios de “Basura Cero” y responsabilidad compartida, bajo la política de “lo que llevas, te lo llevas de vuelta”, con el fin de asegurar una correcta gestión de los residuos y evitar su impacto ambiental.

La Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad y las direcciones regionales de MiAmbiente deberán incorporar estas disposiciones en los planes de manejo, así como implementar acciones de vigilancia, control y educación ambiental en los puntos de acceso y centros de visitantes.

En Panamá se generan más de 380 mil toneladas de residuos plásticos cada año, y de esa cifra, el 88% termina contaminando ríos, mares, calles, avenidas y áreas protegidas, según datos oficiales.

La medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley 41 de 1998, la Ley 33 de 2018 —que establece la Política Basura Cero— y la Ley 187 de 2020, que regula la eliminación progresiva de los plásticos de un solo uso en el país.

Recientemente, se instaló además el Comité Directivo de la Plataforma Nacional de Acción para los Plásticos, que establecerá las políticas nacionales para reducir la contaminación por plástico y avanzar hacia una economía más circular y sostenible.