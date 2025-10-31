Ordenan cierre por un año del Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó.

El cierre, que tendrá una duración de un año, responde a los graves daños ambientales detectados recientemente en este sitio natural, declarado patrimonio histórico nacional e indeleble por la Procuraduría de la Administración en 2002.

Ciudad de Panamá, Panamá/Por medio de la resolución DM-0489-2025, se ordena el cierre temporal por un año del área protegida Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó, con el objetivo de garantizar la conservación de sus ecosistemas marinos y terrestres, así como la protección de especies endémicas en peligro crítico de extinción.

La medida fue adoptada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) ante el creciente deterioro ambiental registrado en esta zona del Caribe panameño, considerada una de las más biodiversas y frágiles del país.

El cierre responde a los daños ambientales y al desorden reciente observado en el sitio, declarado bien público indeleble y patrimonio histórico nacional desde 2002. Durante el período de restricción, quedarán suspendidas todas las actividades turísticas, pesqueras, recreativas, de navegación y construcción, así como cualquier aprovechamiento de recursos naturales.

Solo se permitirán actividades científicas, correctivas, de limpieza, restauración ambiental, monitoreo o control, previa autorización de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Un informe técnico elaborado en octubre de 2025 por la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Biodiversidad documentó múltiples irregularidades dentro del área protegida.

Entre ellas se encuentran depósitos de desechos sólidos, deforestación, construcciones ilegales sobre zonas de manglares, pesca de especies protegidas como la langosta del Caribe (Panulirus argus) y el cambute (Strombus spp.), así como el uso de trasmallos y otras artes de pesca no sostenibles.

El reporte también advierte sobre el tránsito de embarcaciones a alta velocidad en zonas sensibles y la alteración de hábitats críticos para especies endémicas como el perezoso pigmeo (Bradypus pygmaeus), que solo habita en esta isla y se encuentra en Peligro Crítico de extinción. Además, se detectaron afectaciones a la vegetación costera, hábitat de la especie Zamia (Zamia hamannii), otra planta exclusiva de este ecosistema.

Coordinación interinstitucional

Durante el año de cierre, MiAmbiente trabajará en conjunto con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) para implementar programas de apoyo temporal dirigidos a las comunidades bocatoreñas e indígenas cercanas.

Estos programas incluirán capacitación en pesca responsable, ecoturismo comunitario y restauración ecológica. Asimismo, diversas entidades realizarán operativos de vigilancia y control para asegurar el cumplimiento de la medida.

Durante el periodo de restricción se elaborará un plan de monitoreo y restauración ecológica, que evaluará el estado de los ecosistemas y definirá si es necesario extender el cierre o reabrir el área con nuevas condiciones de manejo.

Un refugio de biodiversidad única

El Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas-Degó fue creado en 2009 mediante la Resolución AG-0095-2009 e incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) bajo la categoría de “Paisaje Protegido”.

El sitio alberga ecosistemas de manglares, arrecifes coralinos, pastos marinos y una extraordinaria diversidad de especies endémicas, como el perezoso pigmeo de tres dedos (Bradypus pygmaeus), el colibrí de Escudo (Amazilia handleyi) y la planta Zamia (Zamia hamannii).

También es un punto clave de anidación para tortugas marinas baula (Dermochelys coriacea), verde (Chelonia mydas) y carey (Eretmochelys imbricata), que requieren condiciones de mínima perturbación para su supervivencia.