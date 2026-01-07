'Lo que llevas, te lo llevas': la nueva regla ambiental en áreas protegidas

Panamá cuenta actualmente con 122 áreas protegidas, cifra que podría aumentar en los próximos años. Durante 2025, estos espacios recibieron más de 280 mil visitantes, lo que representa un incremento significativo y un mayor desafío en términos de conservación.

Desde el 1 de enero de 2026, quedó totalmente prohibido el ingreso, uso y distribución de plásticos de un solo uso en todas las áreas protegidas de Panamá, una medida impulsada por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) para frenar la contaminación y proteger los ecosistemas del país.

La restricción aplica a las más de 120 áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas y monumentos naturales, y abarca botellas plásticas desechables, cubiertos, platos, envases de foam y otros artículos de un solo uso.

El jefe de Ecoturismo y Uso Público de MiAmbiente, Javier Vázquez, explicó que la resolución busca no solo sancionar, sino generar conciencia ambiental entre visitantes nacionales, turistas, guías, operadores turísticos, funcionarios públicos y empresas que realicen trabajos dentro de estas zonas.

Las áreas protegidas no cuentan con servicio de recolección de basura. Por eso, lo que se lleva, se tiene que sacar. No queremos que después de una visita quede evidencia de que alguien pasó por ahí”, señaló Vázquez.

Incentivan alternativas reutilizables

La medida también promueve el uso de materiales reutilizables y duraderos, como botellas de aluminio, envases de vidrio y recipientes retornables, como una forma de reducir la huella ambiental del turismo.

Parques más visitados y mayor presión ambiental

Entre los parques con mayor afluencia destacan Isla Bastimentos, Volcán Barú, Parque Nacional Soberanía, Camino de Cruces, Chagres y San Lorenzo, así como áreas cercanas a la ciudad de Panamá que reciben miles de visitantes al año.

Vázquez advirtió que la contaminación por plásticos ya es visible incluso en zonas remotas, donde no existe infraestructura para el manejo de desechos, afectando tanto a los ecosistemas como a las comunidades cercanas.

Guardaparques, la primera línea de defensa

La vigilancia del cumplimiento de la norma estará a cargo de los guardaparques, a quienes MiAmbiente reconoce como “héroes sin capa” por su labor de patrullaje, limpieza y protección ambiental.

Además de controlar el ingreso de plásticos, estos funcionarios enfrentan tala ilegal, tráfico de especies y amenazas a fauna en peligro de extinción, como el águila arpía y las tortugas marinas, frecuentemente afectadas por residuos plásticos.

Sanciones y cierre temporal de áreas

La resolución contempla sanciones administrativas para quienes incumplan la norma, aunque MiAmbiente insiste en que el objetivo principal es la prevención y la educación ambiental.

En ese contexto, Vázquez recordó el cierre temporal del Parque Nacional Isla Escudo de Veraguas, tras la recolección de más de 10 toneladas de basura. La medida se mantendrá por un año, mientras se implementan planes de manejo y se refuerza el personal.

Isla Iguana también entra en la medida

Áreas de alta visita turística como Isla Iguana también están incluidas en la prohibición, especialmente durante la temporada alta y la llegada de cruceros.

MiAmbiente considera que esta iniciativa es clave para fortalecer la imagen de Panamá como destino de turismo sostenible, en un momento en que creadores de contenido internacionales destacan las bellezas naturales del país en redes sociales.

“Vendemos un paraíso al mundo, pero tenemos que cuidarlo. Esta medida debe ir más allá de los parques y convertirse en un compromiso de todos”, subrayó Vázquez.