Huracán Melissa: MiAmbiente reabre el Parque Nacional Coiba tras cierre temporal

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de este viernes 31 de octubre se dará la reapertura del Parque Nacional Coiba (PNC), tras permanecer cerrado de forma temporal debido a la alerta amarilla emitida por el paso del huracán Melissa.

La información se dio a conocer por medio del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), quienes indicaron que desde este viernes los tour operadores, visitantes y usuarios podrán volver a disfrutar de las bondades naturales de esta área protegida, considerada uno de los ecosistemas más importantes del Pacífico Tropical Oriental.

MiAmbiente exhortó a los visitantes a mantenerse atentos a las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones del personal del parque, con el fin de garantizar la seguridad de todos y la conservación del entorno. Además, pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales de la institución.

El pasado 27 de octubre, el parque había sido cerrado temporalmente al público como medida preventiva ante las condiciones adversas provocadas por el sistema atmosférico. En ese momento, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió sobre lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado, lo que representaba un riesgo para la navegación, las inmersiones y otras actividades recreativas en la zona.

La medida, según MiAmbiente, tuvo como propósito salvaguardar la seguridad de los visitantes y proteger los recursos naturales del parque. El Parque Nacional Coiba, con una extensión de más de 270 mil hectáreas —entre áreas marinas e insulares—, alberga la plataforma coralina más grande del Pacífico centroamericano y una biodiversidad única que lo convierte en un santuario natural reconocido a nivel mundial.