Fiestas patrias 2025: Juan Díaz se prepara para celebrar con orgullo el 10 de noviembre

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la llegada de las fiestas patrias, el corregimiento de Juan Díaz se alista para una de sus celebraciones más esperadas del año: el desfile cívico y folclórico del 10 de noviembre, en conmemoración del Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, informó que las actividades iniciarán el sábado 9 de noviembre con el tradicional concurso de toque de tambor, coordinado por la Unión de Santeños, evento que marca el comienzo de la jornada patriótica. Bernal destacó que desean celebrar con civismo, alegría y participación comunitaria, en donde esta es una fiesta que une a las familias y honra nuestras raíces.

Las festividades continuarán esa misma noche con presentaciones típicas de Kenny y Kiara, seguidas por las dianas tradicionales a medianoche, en las que también participará el DJ Terco.

Carretas, bandas y tradiciones

Desde las primeras horas del 10 de noviembre, el ambiente patriótico se sentirá en todo el corregimiento. A las 6:00 a.m. se celebrará una misa solemne, seguida de los actos protocolares a las 9:00 a.m. y el gran desfile cívico y folclórico que iniciará a las 10:00 a.m., recorriendo las principales vías hasta culminar en el Parque Eliodoro Patiño.

El evento contará con más de 25 bandas escolares, integradas por alrededor de 4.000 estudiantes, además de 14 carretas decoradas, conjuntos folclóricos y delegaciones culturales. Destacó que este desfile muestra la evolución y dedicación de los jóvenes y docentes, que año tras año mantienen viva la tradición.

La Junta Comunal de Juan Díaz también tendrá presencia con dos carretas: una dedicada a la reina del corregimiento y otra al conjunto folclórico local, conformado por niños, adolescentes y adultos.

Una tradición con historia

El desfile santeño en Juan Díaz se celebra de forma ininterrumpida desde 1997, cuando fue fundado por el entonces diputado Elías Castillo, hoy miembro honorífico de la Unión de Santeños. No obstante, la tradición cultural en este corregimiento se remonta a mediados del siglo XX, cuando muchas familias provenientes de Los Santos y Chiriquí se establecieron en la zona, llevando consigo sus costumbres, bailes y tradiciones.

La organización del desfile cuenta con la participación de más de 12 instituciones, entre ellas MiBus, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Tránsito, el Grupo Delta y el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Habrá más de 500 personal de seguridad desplegadas y estaciones de hidratación ubicadas a lo largo de la ruta, que iniciará frente al Estadio Rommel Fernández y culminará en el Parque Eliodoro Patiño, donde se ofrecerá un concierto de cierre con Jerry Bernal. Bernal extendió la invitación a todos los panameños que no puedan desplazarse a La Villa de Los Santos.

La reina de la Unión de Santeños, Atena Michel Araúz Herrera, será la encargada de engalanar las festividades, acompañada por delegaciones de Don Bosco, Parque Lefevre y Las Mañanitas, así como diversos emprendedores locales. Con música, carretas, tamboritos y el calor de su gente, Juan Díaz se consolida como un punto de encuentro para celebrar con orgullo la identidad nacional.