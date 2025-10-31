Fiestas patrias 2025: CSS activa plan de emergencia y refuerza atención médica a nivel nacional

La institución declaró alerta verde en sus principales hospitales y policlínicas a nivel nacional, como medida preventiva ante el incremento de atenciones médicas que suelen registrarse durante estas fechas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Mientras miles de panameños se preparan para participar en las celebraciones de las fiestas patrias, la Caja de Seguro Social (CSS) se alista para atender cualquier eventualidad médica que pueda presentarse durante estos días.

La institución declaró alerta verde en sus principales hospitales y policlínicas a nivel nacional, como medida preventiva ante el incremento de atenciones médicas que suelen registrarse durante estas fechas. El doctor Carlos Cerrud, director nacional de Gestión de Emergencias de la CSS, explicó que esta medida busca reforzar la capacidad de respuesta de las unidades ejecutoras durante el asueto.

El funcionario indicó que esta alerta consiste en un llamado de atención para todas las unidades a nivel nacional. Señaló que son 33 unidades ejecutoras las que estarán operativas, algunas las 24 horas —como los hospitales— y otras 12 horas, en el caso de las policlínicas.

Además, estarán disponibles 55 ambulancias para atender emergencias en todo el país y más de 5.000 funcionarios —entre médicos, enfermeras, técnicos, farmacéuticos y personal administrativo— trabajarán durante el periodo festivo.

Te podría interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá rompe barreras y termina en el Top 3 del medallero

El doctor Cerrud detalló que las incidencias más comunes durante las fiestas patrias incluyen resfriados, enfermedades respiratorias, heridas, intoxicaciones alimentarias y accidentes de tránsito, estos últimos asociados al consumo de alcohol. De igual forma, la ingesta de alcohol continúa siendo una causa importante de accidentes. Motivo por el cual, Cerrud recomendó que, en caso de conducir, no beba y, si bebe, no maneje.

En la ciudad capital, los hospitales Complejo Hospitalario Metropolitano, Ciudad de la Salud, Hospital J.J. Vallarino, Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y las policlínicas de San Miguelito, entre otras, estarán operativas las 24 horas para atender urgencias. El funcionario también ofreció recomendaciones a la población para prevenir desmayos, golpes de calor y otros incidentes durante los desfiles patrios.

Indicó que es importante mantenerse hidratado, usar protector solar y, en el caso de los niños, los padres deben vigilarlos de cerca, sobre todo en los balnearios. Asimismo, hizo un llamado especial a las personas con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión para que no olviden llevar sus medicamentos y mantener una adecuada hidratación durante los viajes al interior.

Finalmente, Cerrud recordó la importancia de hacer un uso responsable de los servicios de urgencias, dado que suelen saturarse durante los días festivos.