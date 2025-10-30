Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá rompe barreras y termina en el Top 3 del medallero

La delegación panameña completó una de sus mejores participaciones de su historia en la cita deportiva regional

Panamá/Panamá se quedó con el tercer lugar del medallero general en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Una posición que no había alcanzado desde hace más de 50 años.

La delegación panameña obtuvo 57 medallas de oro, 55 de plata y 68 de bronce para un total de 180. Solo fue superada por la ganadora de los Juegos, Guatemala, que totalizó 463 preseas (198 de oro, 153 de plata y 112 de bronce) y Costa Rica con 266 (78 de oro, 93 de plata y 95 de bronce).

Para dimensionar este logro, basta recordar que la última vez que Panamá estuvo entre los tres mejores países fue en las primeras ediciones de los juegos, en 1973 y 1977. En 2010 también se alcanzó un tercer lugar, pero en calidad de subsede y sin la participación de Guatemala, una potencia regional.

"Cada medalla conquistada fue el fruto de esfuerzo, dedicación y garra, con el respaldo de entrenadores, federaciones y un equipo técnico que acompañó a nuestros atletas en todo momento", resaltó el Comité Olímpico de Panamá (COP).

Últimas medallas

El cierre de los XII Juegos Centroamericanos dejó grandes momentos para el deporte panameño. En taekwondo, Panamá cerró su participación con una brillante cosecha de medallas de bronce:

Freestyle Individual Femenino: Megan Pitti

Megan Pitti Freestyle Individual Masculino: Joseph Rodríguez

Joseph Rodríguez Freestyle Por Equipo: José Ángel Contreras, Joseph Rodríguez y Adrián Ho Chen

José Ángel Contreras, Joseph Rodríguez y Adrián Ho Chen Tradicional Individual Femenino: Daniela Rodríguez

Daniela Rodríguez Tradicional Por Equipo: José Ángel Contreras, Joseph Rodríguez y Adrián Ho Chen

Además, Adrián Ho Chen también representó al país en la modalidad Tradicional Individual Masculino, demostrando el alto nivel técnico y competitivo de nuestro equipo nacional.

El golf también fue protagonista en el cierre de la justa regional, aportando tres valiosas preseas:

Lúa Pousa , medalla de oro en la categoría Individual Femenina , con un total de 310 golpes.

, medalla de oro en la categoría , con un total de 310 golpes. Equipo Masculino (Jean Paul Ducruet, Raúl Carbonell, Lucca González y Omar Tejeira), medalla de bronce.

(Jean Paul Ducruet, Raúl Carbonell, Lucca González y Omar Tejeira), medalla de bronce. Equipo Femenino (Megumi Nakada, Sara Luciani y Lúa Pousa), medalla de bronce.

"Con estos resultados, Panamá reafirma que su deporte está en ascenso y que el futuro promete aún más triunfos. Este logro no solo se mide en medallas, sino en orgullo, esperanza y la certeza de que el país cuenta con una generación dorada dispuesta a seguir haciendo historia", puntualizó el organismo rector del movimiento olímpico en el territorio panameño.

Información del COP

