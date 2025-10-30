LPF calendario| Jornada clave con partidos simultáneos tendrá el Torneo Clausura 2025

Sintoniza el partido Herrera FC vs SD Atlético Nacional el viernes 31 de octubre a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) está cerca de terminar su fase preliminar. Este fin de semana se desarrollará la jornada 15 por lo que varios equipos buscarán sumar puntos para mejorar su posición antes de la última fecha que se llevará a cabo la próxima semana.

Con el Plaza Amador como el único equipo clasificado directamente a las semifinales, quedan cinco cupos disponibles; cuatro de ellos para los playoffs. Por lo tanto la lucha por estos puestos se intensifica en una jornada que se desarrollará dos días antes de las fiestas patrias en Panamá.

A continuación echamos un vistazo a los juegos que componen esta fecha.

Herrera FC vs SD Atlético Nacional (viernes 31 de octubre, 4:00 p.m.)

Uno de los cotejos que marca el inicio de la jornada lo protagonizarán el Herrera FC y la Sociedad Deportiva Atlético Nacional que medirán fuerzas en el estadio Gustavo Posam de Parita.

El conjunto herrerano está sin posibilidades de clasificar, pero luchará por hacer respetar su casa ante unos 'Linces' que necesitan sumar puntos y, de esa manera, avivar sus esperanzas de meterse en los playoffs dentro de la Conferencia Oeste.

"La verdad que hemos hecho buenos partidos a todos los equipos sin faltarle respeto a ninguno", declaró el jugador del Atlético Nacional, Alexis Corpas. "Creo que lo único que nos ha faltado a nosotros es la concentración, que es lo que nos ha pasado a factura", agregó.

Este partido será transmitido a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

CAI vs San Francisco FC (viernes 31 de octubre, 4:00 p.m.)

Simultáneamente, en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez, se disputará el derbi chorrerano entre el San Francisco FC y el Club Atlético Independiente. Un duelo entre dos conjuntos que se disputan el liderato de la Conferencia Oeste.

El equipo franciscano marcha como líder del Oeste con 21 puntos y el conjunto vikingo le sigue de cerca con 19 unidades. Una victoria es importante para los dos elencos que representan al distrito de La Chorrera. En el caso del San Francisco sería para afianzarse en el primer puesto, mientras que para el CAI significaría el ascenso a la cima de la conferencia.

Veraguas United vs CD Universitario (viernes 31 de octubre, 4:00 p.m.)

El estadio Aristocles 'Toco' Castillo de la ciudad de Santiago será el escenario de un duelo entre dos equipos que luchan por entrar en la clasificación.

El CD Universitario tienen una ventaja sobre sus rivales de turno ya que se encuentra en el tercer lugar de la Conferencia Oeste con 18 puntos. En tanto los veragüenses poseen tres puntos menos con 15.

Ganar avivaría las esperanzas del Veraguas United para meterse en la zona de playoffs. Por el lado de Universitario le representaría su consolidación en la pelea por la clasificación.

Partidos del Este

La Conferencia Este jugará sus tres encuentros el sábado 1 de noviembre en horario de 8:00 p.m. La lucha por entrar a los playoffs es la consigna de los elencos que componen esa división.

UMECIT FC le hará la visita al Plaza Amador en el COS Sports Plaza. Los umecistas tienen 23 puntos en su cuenta por lo que buscarán un resultado positivo que les mantenga en la zona de playoffs. Por lo tanto tratará de sumar las tres unidades que necesita ante un elenco plazino que ya piensa en las semifinales.

Alianza FC se enfrentará al Deportivo Árabe Unido en el Complejo Deportivo Los Andes. Los aliancistas son segundos en el Este con 25 unidades por lo que esta es la oportunidad que tienen para asegurar su puesto en los playoffs, no obstante a sus rivales les urge la victoria ya que la derrota les podría representar la eliminación.

Por otra parte, el Tauro FC jugará ante el Sporting San Miguelito en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Los taurinos están sin opciones de entrar en la siguiente fase y enfrentan a unos 'Académicos' que luchan por entrar en los playoffs.

El Sporting está en el cuarto lugar del Este con 21 unidades y la victoria avivaría sus esperanzas de clasificar.

Se espera una jornada 15 electrizante ya que dejaría la mesa servida para el desenlace de la fase regular de este torneo.

