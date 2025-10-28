LPF | Conoce quién está fuera de toda competencia del Torneo Clausura 2025

Panamá/La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) cerró con un auténtico partidazo, donde UMECIT FC protagonizó una remontada histórica al vencer 3-2 al Tauro FC, dejando a los albinegros sin opciones de clasificar a la siguiente fase.

El encuentro comenzó con dominio taurino. Jhojan Amaya adelantó al Tauro FC al minuto 11 con un potente disparo cruzado, y Víctor Medina amplió la ventaja al 23’, aprovechando un error en salida del cuadro umecista. Sin embargo, el equipo umecista no se dio por vencido y logró descontar al minuto 34 con un tanto de Vladimir Edghill, que encendió la reacción.

Ya en la segunda parte, UMECIT FC fue una avalancha. Jair Catuy, siempre determinante, igualó el marcador al minuto 54 con un remate dentro del área, y Erick Rodríguez selló la remontada épica al 78’, desatando la locura entre los aficionados presentes. Con este triunfo, los umecistas alcanzan 23 puntos y se consolidan en el tercer lugar de la Conferencia del Este, mientras que Tauro FC, con apenas 13 puntos, queda eliminado y firma una de las temporadas más decepcionantes de su historia reciente.

En la Conferencia del Oeste, el Herrera FC está sin opciones de clasificar a playoffs sumando tan solo 6 puntos a falta de dos jornadas para que termine la ronda regular.

Otros resultados de la Jornada 14:

San Francisco FC derrotó 1-0 a Herrera FC

derrotó Sporting SM empató 0-0 con Deportivo Árabe Unido

Alianza FC venció 1-0 a Plaza Amador

venció Atlético Nacional superó 2-0 a Universitario

superó CAI (Club Atlético Independiente) goleó 3-0 a Veraguas United

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) sigue ofreciendo grandes emociones y nombres propios que marcan la diferencia en cada jornada. En la cima de la tabla de artilleros, el protagonista indiscutible es Jorlián Sánchez, delantero del Plaza Amador, quien con 10 goles continúa siendo el máximo goleador del campeonato. Su olfato goleador, sumado a su capacidad para definir con ambas piernas y por aire, lo consolidan como una de las figuras más determinantes del torneo.

En la segunda posición aparece Saed Díaz, atacante del Atlético Nacional, quien ha logrado 7 goles en lo que va de la temporada. Díaz ha sido un pilar fundamental en el ataque del conjunto militar, combinando potencia física con una notable lectura del juego que lo convierte en una amenaza constante para las defensas rivales.

Un trío de jugadores comparten la tercera posición con 5 goles cada uno, todos ellos con gran influencia en sus equipos. John Jairo Alvarado, Reynaldiño Verley y Reyniel Perdomo, los tres pertenecientes al Alianza FC, han sido piezas claves en el notable rendimiento del conjunto verdolaga, que se mantiene entre los primeros puestos del Este. Su aporte ofensivo ha sido equilibrado y constante, reflejando la efectividad del sistema de ataque de Alianza bajo la dirección técnica de Jair Palacios.

Otros futbolistas también destacan con 5 dianas, como Ricardo Phillips del Plaza Amador, quien ha sido el socio perfecto de Jorlián Sánchez, combinando velocidad y desequilibrio por las bandas. Detrás de ellos, con 4 goles, aparecen varios nombres importantes: Víctor Ávila y Ángel Valverde del CAI, Yoameth Murillo del Plaza Amador, Joseph Cox de Sporting San Miguelito, además de los taurinos Cristian Quintero y Víctor Medina, quienes pese al mal momento del Tauro FC, han mostrado calidad individual en cada presentación.

Esta tabla de goleadores refleja la diversidad de talento que posee el fútbol panameño. Desde la contundencia de Sánchez hasta la regularidad de los jugadores del Alianza FC, cada jornada ofrece nuevas historias de superación, goles decisivos y actuaciones que mantienen viva la emoción del Clausura 2025. Con varias fechas aún por disputarse, la lucha por el título de goleador promete ser tan intensa como la batalla por la clasificación a los playoffs.