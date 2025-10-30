Copa América de Béisbol 2025| Preselección de Panamá recibe la visita de un exgrandes ligas

El equipo panameño se dispone a jugar su primer partido de fogueo como parte de los entrenamientos que se desarrollan en la Academia Mariano Rivera.

Panamá/El legendario Carlos Noriel Lee, mejor conocido como "El Caballo" visitó esta mañana el campo de entrenamiento de la Preselección de Béisbol de Panamá camino a la primera Copa América, por lo que tuvimos una jornada con "visita de lujo".

Dámaso Espino, gerente del equipo notificó la llegada de Carlos Lee para compartir con el cuerpo técnico y los peloteros, sabiendo de antemano que será figura del próximo Clásico Mundial cuando se sume a la selección nacional como "coach de bateadores".

El líder de jonrones de todos los tiempos para panameños en Grandes Ligas con 358 bombazos a las tribunas, lució su mejor sonrisa y compartió con los peloteros en la zona del "cage" donde estaba el también ex grandes ligas Einar Díaz.

Te puede interesar: Copa América de Béisbol 2025| Panamá intensifica su preparación mientras espera a más peloteros

Luego observó pacientemente los entrenamientos, el bateo en especial, mientras compartía con Dámaso Espino. Lee de 49 años de edad, nacido en junio 20 de 1976, jugó por 14 temporadas en Grandes Ligas, dejando el nombre de Panamá en alto, con 2 mil 99 juegos jugados, mil 363 remolcadas, 469 dobles y 7 mil 983 visitas al plato.

Esta mañana también en los entrenamientos, el derecho panameño y ex grandes ligas Humberto Mejía hizo trabajo en el bullpen, trabajando con todo su repertorio ante la mirada del coach Wilfrido Córdoba.

Hubo jornada en el Field 2, cuando lanzadores enfrentaron a bateadores, destacando por segundo día corrido el bateador zurdo Abraham Rodríguez con buenos y sólidos contactos.

Un lanzamiento que se escapó de control impactó sobre el casco del chiricano Erasmo Caballero pero esta tarde una fuente del cuerpo técnico confirmó que se encuentra en buen estado y listo para seguir dando batalla.

Te puede interesar: Serie A| Juventus le da sus riendas a exseleccionador italiano Luciano Spalletti

Top 3 Tips

Este viernes 31 de octubre habrá juego de fogueo, el primero de los entrenamientos, desde las 10:00 a.m. en el estadio Mariano Rivera , Field Principal.

habrá juego de el primero de los entrenamientos, desde las en el , Field Principal. El domingo 2 de noviembre se confirma como jornada libre , no habrá entrenamientos, ya se confirmó con el timonel José Mayorga .

se confirma como , no habrá entrenamientos, ya se confirmó con el timonel . Un equipo de la Liga Mexicana de Invierno tiene interés en un bateador de Panamá, se hacen posibles gestiones, pero para cuando acabe la Copa América.

Te puede interesar: MLB Serie Mundial Dodgers y Azulejos definen el título en el juego 6 con Ohtani y Guerrero Jr como protagonistas

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sede: Panamá.

Panamá. Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia

Esta edición será considerada la primera “oficial” bajo el nombre de Copa América de Béisbol con ese formato.

Algunas ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela , actuaron como clasificatorio para la Copa Mundial de Béisbol .

2008 en , actuaron como clasificatorio para la . El torneo además sirve para clasificar selecciones hacia otros eventos continentales, como los Juegos Panamericanos y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Información de Fedebeis