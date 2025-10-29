Copa América de Béisbol 2025| Panamá intensifica su preparación mientras espera a más peloteros

Panamá/La Preselección de Panamá continúa su preparación previa a la Copa América de Béisbol que se disputará en el territorio panameño durante el mes de noviembre.

El equipo realizó una práctica de bateo en vivo en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera, además de otros ejercicios que forman parte de la preparación con miras al inicio del torneo.

Hasta el momento, se han integrado 25 jugadores a las prácticas. La nómina definitiva está pendiente de la incorporación de los peloteros que participan en las ligas profesionales de México y República Dominicana.

"Yo creo que el manager lo ha hecho muy bien. Queremos dejar el nombre de Panamá en alto y llegar hasta la final. Creo que eso sería lo más ideal, más que estamos aquí en el patio", resaltó el lanzador Jaime Barría.

La conformación del listado de jugadores que integrarán la selección panameña es una tarea importante y de eso está consciente el mánager José Mayorga. El entrenador reconoce que se ha tenido poco tiempo de trabajo por lo que prefiere seguir observando a los jugadores con los qué cuenta para definir al equipo antes del inicio del certamen, previsto para el 13 de noviembre.

"Sí, definitivamente que hay mucha incertidumbre con eso, sabemos que obviamente hemos tenido poco tiempo, pero también a la misma vez el torneo todavía va a empezar el día 13", indicó. "Creo que nosotros lo que no queremos es apresurarnos para tomar una decisión y obviamente sabiendo que podemos contar con diferentes jugadores todavía. Estamos dándole un poquito más de tiempo y creo que es justo también poder darle un par de más de días para que podamos ver lo que ellos nos pueden aportar", agregó.

Mientras transcurren los días, el equipo panameño continúa con su preparación para un torneo que reunirá a selecciones de varios rincones del continente americano.

Datos generales

La Copa América de Béisbol es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por WBSC Américas (antes COPABE).

es el principal torneo de selecciones de béisbol en América, organizado por (antes COPABE). Su origen se remonta al Campeonato Panamericano de Béisbol (1985) bajo otro nombre.

(1985) bajo otro nombre. En 2007 se propuso cambiar el nombre oficialmente a “Copa América de Béisbol” .

. La próxima edición se jugará del 13 al 22 de noviembre de 2025 .

. Sede: Panamá.

Panamá. Participarán las 12 mejores selecciones americanas por ranking WBSC .

por ranking . Grupo A: Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá.

Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Curazao, Panamá. Grupo B: EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México.

EE.UU., Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Canadá, México. Formato: Fase de grupos, Súper Ronda y Finales.

Historial y relevancia