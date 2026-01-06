Publican listas con 55 militares muertos en captura de Maduro por EEUU y decretan 7 días de duelo

Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.

Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.

Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran en Nueva York, donde se declararon no culpables de narcotráfico y terrorismo.

La presidenta interina Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo por los fallecidos "en honor y gloria a los jóvenes, mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela y al presidente Nicolás Maduro", dijo Rodríguez en una transmisión en el canal estatal VTV.

"Para ellos nuestro reconocimiento. Me ha perforado el alma, las imágenes de los cuerpos, pero sé que se martirizaron por el valor de esta república", afirmó.

El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia de Maduro fue asesinada "a sangre fría" por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.

Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).

Los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.

Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.

