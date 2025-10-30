Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Participación de Panamá y así va el medallero

Panamá resplandece en Guatemala 2025: cosecha de oro y plata en boxeo, pesas y ajedrez.

Panamá/La delegación de Panamá (Team Panamá) continúa su participación en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 con una impresionante colección de medallas, destacando el poderío de los atletas panameños en múltiples disciplinas como el boxeo, el levantamiento de pesas, el ajedrez y los bolos.

Boxeo Cierra con Cuatro Nuevas Preseas

El boxeo panameño se despidió de Guatemala 2025 con un golpe contundente, sumando cuatro nuevas medallas a la cuenta de Team Panamá el 30 de octubre, el penúltimo día de la justa deportiva. Estas se añadieron a las dos medallas de oro aseguradas previamente por Yuliett Hinestroza y Eduardo Beckford.

Los nuevos medallistas en el ring son:

• Martín Pérez: Medalla de plata en los -55kg.

• Irvin Ibargüen: Medalla de plata en los -60kg.

• Angela Zamorano: Medalla de bronce en los -54kg.

• Ashley Zárate: Medalla de bronce en los -65kg.

Levantamiento de Pesas: El Poderío Panameño se Viste de Oro

La disciplina de Levantamiento de Pesas se erigió como una de las más exitosas para Panamá, con múltiples atletas logrando el primer puesto.

En el último día de Guatemala 2025, Fabiola González (86kg) brilló con un doble oro al conseguir la presea dorada en la modalidad de Envión y en el Total, sumando también una medalla de bronce en Arranque.

Demostrando el "poder panameño", el pesista Mario Martínez (110kg) se coronó con tres medallas de oro: una en Envión, una en Arranque y una en el Total de su categoría.

Siguiendo esta racha dominante, Mariadni Batista (+86kg) también sumó tres nuevas medallas de oro para el Team Panamá, ganando en Arranque, Envión y el Total de la categoría.

Dominio en Ajedrez y Billar

El Ajedrez panameño destacó notablemente, acumulando un total de seis medallas hasta el momento en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Los logros en el tablero son:

• Oros: Jorge Baúles (Tablero 3) y Alexei Tapia (Tablero 2).

• Platas: Ashley Castillo (Tablero 3) y Keytleen Chavarría (Tablero 5).

• Bronces: Rubén Ulloa (Tablero 5) y el equipo Convencional Masculino (conformado por André Méndez, Alexei Tapia, Jorge Luis Sánchez, Rubén Ulloa y Jorge Baúles).

Por su parte, la delegación de Billar sigue sumando preseas. El Equipo Femenino de Pool Bola 8, integrado por Leydi Castillero y Karina Castillo, obtuvo la medalla de plata. Adicionalmente, el Equipo Mixto de Carambola a Tres Bandas, con Yariela De Gracia y Carlos Núñez, logró la medalla de bronce.

Bolos: Éxito en Equipo e Individual

Los bolos aportaron tanto una medalla por equipos como una presea de oro individual.

El equipo masculino de bolos, compuesto por Ronnie Rodríguez, William Duen, Donald Lee, Alejandro Matos, Elías Viruet y César Contreras, alcanzó la medalla de plata en la categoría por equipos. El equipo panameño sumó 6568 puntos (con un promedio de 218.93), siendo superado únicamente por el equipo local de Guatemala.

A nivel individual, Donald Lee se consagró con la medalla de oro en la Final de Maestros de Bolos.

Con información del COP.