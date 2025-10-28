Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | ¡Panamá en la Recta Final!

Panamá/La tensión aumenta en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 a medida que se aproximan los días finales del evento multideportivo.

El Team Panamá se mantiene firme en la cuarta posición del medallero general, acumulando una impresionante cifra de 123 medallas totales: 38 de oro, 42 de plata y 43 de bronce. Con tan solo tres días restantes, cada jornada es crucial, y el Día 11 no fue la excepción, entregando triunfos resonantes y colocaciones estratégicas en diversas disciplinas.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá: resultados y medallas en la jornada del 27 de octubre

La jornada del lunes 27 de octubre estuvo marcada por el brillo individual en el levantamiento de pesas. El atleta Juan Miguel Martínez se convirtió en protagonista al asegurar un triplete de preseas en la categoría de 60kg.

Martínez se colgó la codiciada medalla de oro en la modalidad de Arranque, y sumó dos medallas de plata adicionales, una en Envión y otra en la clasificación Total, alcanzando un peso combinado de 236kg. Por su parte, Gustavo Doyle no se quedó atrás en los 65kg, consiguiendo un triplete de plata tanto en Arranque como en Envión y Total, con un registro de 232kg.

En cuanto a los deportes de conjunto, el Baloncesto entregó una doble celebración crucial para la delegación panameña. Ambos quintetos lograron asegurar su pase a la siguiente fase.

El combinado masculino demostró solidez al superar a Costa Rica 63-46, y ahora se enfrentará a Belice con la mirada puesta en la final. Las chicas de baloncesto también aseguraron su clasificación a semifinales tras vencer a la selección de Guatemala 58 a 39, y su próximo desafío será contra El Salvador en su ruta hacia la anhelada medalla de oro.

Otras noticias: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Histórica medalla de oro para Panamá

Los resultados en Futsal fueron agridulces, pero históricos. La selección femenina de Futsal, a pesar de caer 2-6 ante Guatemala, finalizó su participación llevándose la medalla de plata. Mientras tanto, el equipo masculino empató 3-3 con Guatemala, una victoria o un resultado favorable en su único cotejo restante contra Nicaragua podría darles el oro.

Otras disciplinas también sumaron al medallero o aseguraron posiciones de privilegio. En el Boxeo, Irvin Ibargüen (-60kg) derrotó al hondureño Brayan Salgado y se ganó el derecho de disputar la final por el oro.

En contraste, Ángela Zamorano (-54kg) fue superada por la nicaragüense Leyser Palacios. La elegancia del Ecuestre destacó gracias a Clotilde Lewis, quien montando a Great de Beaufour, obtuvo el primer lugar en la tercera prueba de clasificación de salto ecuestre.

El Billar aportó una medalla de plata en la Carambola a Tres Bandas por Equipo (con Lizka Natera y Yariela De Gracia) y un bronce con David Aguilar en Pool Bola 10 Individual. Además, Tiro Deportivo sumó otra plata con Eduardo Taylor, José Sugasty y Marco Chu en Fosa por Equipo.

A pesar de los desafíos en deportes como Voleibol de Playa (donde los equipos disputarán el quinto lugar tras ser superados por Guatemala y Nicaragua) y las derrotas en Polo Acuático y Tenis de Mesa, el Team Panamá mantiene el enfoque.

Para este martes 28 de octubre, la agenda está cargada con doce disciplinas en acción, incluyendo las importantes contiendas de Baloncesto (desde las 4:00 pm), Futsal masculino (4:00 pm), y Sóftbol femenino (9:00 am). Panamá busca asegurar más medallas y consolidar su posición mientras la recta final de los juegos se acelera.

Con infromacion de COP.

Otras noticias: La estrategia de China: usar videojuegos para desarrollar talento futbolístico