Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá: resultados y medallas en la jornada del 27 de octubre

La cita regional sigue su curso y la delegación panameña tuvo una faena productiva en varias disciplinas deportivas

Panamá/La delegación panameña vivió una jornada llena de emoción, esfuerzo y orgullo en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, este lunes 27 de octubre. Las distintas disciplinas deportivas trajeron consigo triunfos destacados, nuevas medallas y la clasificación a fases decisivas.

En el baloncesto masculino, el quinteto nacional logró un importante avance al vencer 63-46 a Costa Rica, asegurando así su pase a las semifinales del torneo. Con una sólida defensa y efectividad en ataque, el equipo panameño se consolida como uno de los favoritos al podio.

El futsal femenino también fue protagonista de la jornada. Aunque Panamá cayó 2-6 ante Guatemala, el equipo se quedó con una meritoria medalla de plata, gracias a los goles de Kenia Rangel y Maritza Escartín. Su desempeño a lo largo del torneo reflejó entrega y crecimiento constante.

En levantamiento de pesas, el panameño Juan Miguel Martínez brilló con una actuación sobresaliente en la categoría de 60 kg, conquistando tres medallas: oro en arranque, plata en envióny plata en total (236 kg). Su rendimiento reafirma el talento y la disciplina del levantamiento panameño.

El ecuestre también trajo alegrías al Team Panamá. Clotilde Lewis, montando a Great de Beaufour, se llevó el primer lugar en la tercera prueba de clasificación de salto ecuestre, destacándose entre las mejores jinetes de la competencia.

En tiro deportivo, la delegación panameña volvió a subir al podio gracias a Eduardo Taylor, José Sugasty y Marco Chu, quienes obtuvieron la medalla de plata en la modalidad de Tiro con Armas de Caza – Fosa por Equipo, demostrando precisión y trabajo en conjunto.

La jornada cerró con un emocionante empate 3-3 entre Panamá y Guatemala en el futsal masculino, en un duelo lleno de intensidad y goles. Abdiel Ortiz, Ian Castillo y Alfonso Maquensi fueron los anotadores por Panamá. Con este resultado, el equipo acaricia la posibilidad de obtener el oro, a falta de su último partido frente a Nicaragua.

La selección femenina de baloncesto de Panamá logró una importante victoria 58-39 ante el quinteto local de Guatemala, en la última jornada de la fase de grupos de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025.

Con una actuación sólida en defensa y un juego colectivo efectivo, las panameñas dominaron gran parte del encuentro, mostrando determinación y temple frente a la presión del público local. Este triunfo les permite asegurar su clasificación a las semifinales, manteniendo viva la ilusión de subir al podio

Este lunes 27 de octubre fue un día de logros y orgullo para Panamá, con nuevas medallas, clasificaciones y actuaciones destacadas que reafirman el compromiso y la calidad de los atletas panameños en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025

Información del COP