Lionel Messi fija tiempo para decidir si jugará con Argentina en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se realizará del 11 de junio al 19 de julio y lo podrás vivir a través de TVMAX.

Estados Unidos/Lionel Messi dijo tener "todas las ganas" de liderar a Argentina en la defensa del título en el Mundial de 2026, pero no tomará la decisión definitiva sobre su participación hasta principios de año.

El astro albiceleste, de 38 años, se pronunció sobre el tema durante una entrevista a la cadena NBC con motivo de su reciente renovación con el Inter Miami hasta 2028.

"La verdad es que sí es algo extraordinario poder estar en el Mundial. Me gustaría estar bien y ser una parte importante para ayudar a mi selección, si estoy", precisó Messi en la entrevista publicada este lunes.

"Lo voy a valorar en el día a día cuando empiece la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%, si puedo ser útil al grupo, a la selección, y luego tomar una decisión", avanzó La Pulga de acuerdo con la traducción al inglés de la charla.

"Obviamente las ganas las tengo todas porque es un Mundial. Venimos de ganar el último Mundial y poder defenderlo de nuevo en el campo es espectacular porque siempre es un sueño jugar con la selección, especialmente en competiciones oficiales", agregó el argentino, en una de las pocas entrevistas que ha concedido tras su llegada a la liga norteamericana en 2023.

El pasado jueves, el Inter Miami anunció la continuidad de Messi hasta el final de la temporada de 2028 en un contrato que, de cumplirse íntegramente, lo mantendría sobre el césped hasta los 41 años.

El capitán albiceleste, máximo goleador de la pasada fase regular de la MLS con 29 goles en 28 jornadas, acaba de arrancar los playoffs con el objetivo de brindarle al Inter Miami su primer título de liga, cuya final se jugará el 6 de diciembre.

Messi en los mundiales

Lionel Messi ha disputado cinco Copas del Mundo (Mundiales de la FIFA) con la Selección Argentina. Así ha sido su desempeño en cada uno de ellos:

1. Alemania 2006

Edad: 18 años (debut mundialista)

18 años (debut mundialista) Partidos jugados: 3

3 Goles: 1 (ante Serbia y Montenegro)

1 (ante Serbia y Montenegro) Resultado del equipo: Eliminada en cuartos de final por Alemania (por penales).

Eliminada en cuartos de final por Alemania (por penales). Resumen: Era su primer Mundial; jugó pocos minutos pero dejó buenas sensaciones.

2. Sudáfrica 2010

Director técnico: Diego Maradona

Diego Maradona Partidos jugados: 5

5 Goles: 0

0 Resultado del equipo: Eliminada en cuartos de final por Alemania (4-0).

Eliminada en cuartos de final por Alemania (4-0). Resumen: Fue el líder futbolístico del equipo, aunque no pudo convertir goles.

Te puede interesar: Selección de Panamá Sub20 en Juegos Centroamericanos 2025 | El oro es el principal objetivo

3. Brasil 2014

Director técnico: Alejandro Sabella

Alejandro Sabella Partidos jugados: 7

7 Goles: 4 (Bosnia, Irán, Nigeria x2)

4 (Bosnia, Irán, Nigeria x2) Resultado del equipo: Subcampeón del mundo (perdió la final 1-0 ante Alemania en tiempo extra).

Subcampeón del mundo (perdió la final 1-0 ante Alemania en tiempo extra). Premio: Balón de Oro al mejor jugador del Mundial.

Balón de Oro al mejor jugador del Mundial. Resumen: Su mejor Mundial hasta ese momento; llevó a Argentina a la final tras 24 años.

4. Rusia 2018

Director técnico: Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli Partidos jugados: 4

4 Goles: 1 (ante Nigeria)

1 (ante Nigeria) Resultado del equipo: Eliminada en octavos de final por Francia (4-3).

Eliminada en octavos de final por Francia (4-3). Resumen: Mundial irregular, con muchos problemas en el plantel y el cuerpo técnico.

Te puede interesar: Selección de Panamá | Actuación de los canaleros en el fútbol internacional

5. Catar 2022

Director técnico: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Partidos jugados: 7

7 Goles: 7

7 Asistencias: 3

3 Resultado del equipo: Campeón del Mundo (Argentina venció a Francia en la final por penales).

(Argentina venció a Francia en la final por penales). Premio: Balón de Oro al mejor jugador del Mundial.

Balón de Oro al mejor jugador del Mundial. Resumen: Mundial consagratorio; Messi fue figura decisiva en casi todos los partidos.

Resumen total