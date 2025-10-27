MLB Serie Mundial 2025 noticias| Max Scherzer: Lanzador de los Azulejos fija récord de apariciones en el 'Clásico de Otoño'

Estados Unidos/Max Scherzer, pelotero de los Azulejos de Toronto, se convirtió este lunes en el primer lanzador en la historia del béisbol de las Grandes Ligas que ha lanzado en la Serie Mundial para cuatro equipos diferentes.

Scherzer fijó esa marca con el primer lanzamiento que hizo en el tercer partido del 'Clásico de Otoño' 2025 que los Azulejos disputan ante los Dodgers de Los Ángeles.

El veterano serpentinero quien participa en su undécima temporada en las Mayores jugó su primera Serie Mundial en el 2012, con los Tigres de Detroit. Volvió al 'Clásico de Otoño' en el 2019 con los Nacionales de Washington y estuvo presente en la edición de 2023 con los Rangers de Texas. En esas dos últimas apariciones ganó los dos anillos de campeón que tiene hasta el momento. Ahora juega para el equipo de Toronto que busca la tercera corona de su historia.

Trayectoria

Inicios y llegada a las Grandes Ligas

Scherzer fue seleccionado en la 1.ª ronda (11.ª elección global) del Draft de 2006 por los Diamondbacks de Arizona, luego de jugar en la Universidad de Missouri.

del Draft de 2006 por los Diamondbacks de Arizona, luego de jugar en la Universidad de Missouri. Debutó en MLB el 29 de abril de 2008 con los Diamondbacks.

con los Diamondbacks. Durante sus primeros años, fue desarrollándose hasta convertirse en abridor regular.

Etapa en los Detroit Tigers (2010-2014)

Fue traspasado de Arizona a Detroit, donde ganó mayor protagonismo.

En 2013 obtuvo su primer premio Cy Young Award (Liga Americana).

Durante este período, ya empezaba a formar su reputación como lanzador de élite.

Etapa en los Washington Nationals (2015-2021)

En enero de 2015 firmó un contrato de varios años con los Nacionales.

En 2016 ganó la Cy Young de la Liga Nacional con una temporada de alto nivel (20 victorias, ERA ≈2.96) y lideró en ponches.

También en 2017 ganó otra Cy Young (segunda consecutiva en la Nacional).

Logros destacados durante esta etapa incluyen lanzar dos juegos sin hits/no carreras en la temporada 2015.

En 2019 ayudó a los Nacionales a ganar su primer campeonato de Serie Mundial (World Series).

Etapa reciente: Dodgers, Mets, Rangers y Blue Jays

En julio de 2021 fue traspasado a los Dodgers de Los Ángeles.

Luego, en diciembre de 2021, firmó con los Mets de Nueva York un contrato de tres años.

En 2023 fue traspasado a los Rangers de Texas durante la temporada, donde ganó otra Serie Mundial.

Para la temporada 2025 firmó un contrato de un año con los Azulejos de Toronto.

Principales logros y características