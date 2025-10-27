Ion Lowy| El velista panameño se supera en Miami con la mira puesta en la Panamá International Regatta

Panamá/El joven velerista panameño Ion Lowy demostró su capacidad de adaptación y resiliencia en la 25ª edición de la Halloween Howler Regatta, un evento de alto calibre organizado por el Coconut Grove Sailing Club (CGSC) en Miami, Estados Unidos. Su notable actuación es parte fundamental de su ruta de preparación.

En medio de vientos que rozaron los 40 kilómetros por hora —condiciones mucho más exigentes que las habituales en Panamá— Ion, representando a la Sea Masters Academy Panamá (SMAP), logró una impresionante remontada hasta el séptimo lugar en la competitiva clase ILCA4. Este resultado es especialmente meritorio al ser una nueva categoría para Lowy, quien compitió en la clase Optimist hasta el mundial del año pasado.

El objetivo inmediato es que Ion Lowy mantenga este nivel de rendimiento en la próxima Panamá International Regatta, donde medirá sus habilidades contra una flota internacional en su país.

Guillermo Gasperi, su entrenador espera que Ion tenga un buen desempeño en la Panamá International Regatta, donde competirá con veleristas de varias partes del mundo.

Halloween Howler Regatta

Es una regata (competición de vela) organizada por el Coconut Grove Sailing Club (CGSC), ubicada en Miami (Bahía de Biscayne, Florida). Esta competencia fue diseñada como evento juvenil, para los veleros de clases como Opti (Optimist), ILCA, C420, etcétera y tiene lugar a finales de octubre, asociado al ambiente de Halloween (por eso el nombre “Howler”).

Carácteristicas especiales

Además de las regatas propiamente dichas, incluye un “Haunted Mooring Field” (campo de amarre decorado) donde los miembros del club decoran sus barcos para Halloween y los niños participantes pueden ir en taxi acuático de barco en barco recogiendo dulces (“trick-or-treat”).

¿Para quién es?

Para j óvenes regatistas de vela que compiten o se están formando (y sus familias/coaches).

¿Por qué puede ser interesante?

Permite combinar competición de vela con un ambiente lúdico de Halloween , lo cual lo hace atractivo para familias y jóvenes.

