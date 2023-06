Panamá va a la mar en Antigua y Barbuda con Ion Lowy

Por segundo año consecutivo, Ion Lowy será el único representante de Panamá en el Campeonato Optimist de América del Norte (OptiNams), que se desarrollará en Antigua y Barbuda, entre el 2 al 9 de julio próximo y en el que se espera la participación de representantes de 13 países, con 124 atletas.

"Me siento orgulloso de volver a competir por Panamá en esta importante carrera, para la que me he preparado bajo la guía del entrenador en Sea Masters Academy Panamá, Guillermo Gasperi, quien me acompañará en este evento", dijo Lowy, de apenas 14 años de edad.

El Optimist es una clase internacional de embarcación de vela ligera reconocida por la Federación Internacional de Vela y cuyo organismo rector es la International Optimist Dinghy Association (IODA). Considerado como la base de la navegación, muy popular entre los jóvenes de 8 a 15 años, por lo que se ha ganado el título de la clase de navegación más grande del mundo, garantizando que muchos de los mejores marineros aprendieron a navegar en un Optimist.

El campeonato norteamericano es uno de los seis eventos continentales de la clase IODA y un objetivo importante para los marineros que quieren competir en el Campeonato Mundial anual.

Gasperi, conocido como el 'Embajador de la Vela en Panamá', destacó el trabajo incansable que viene desarrollando Lowy para dejar el nombre de Panamá en lo más alto. Agregó que él ha sido muy perseverante y disciplinado, además, su participación el año pasado en Bahamas le ha dado mucha experiencia y madurez en este deporte.

Antigua tiene una gran experiencia en estas competiciones, habiendo sido la sede para este evento en dos ocasiones anteriores y en 2019 fue el hogar del Campeonato Mundial Optimist, estableciendo récords con la asistencia de 65 naciones.

La delegación más chica es la de Panamá con un solo atleta.

Información de Rafael Calvo