MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: las alineaciones están confirmadas para el Juego 3

Panamá/La Serie Mundial 2025 del béisbol de las Grandes Ligas continúa este lunes en el Dodger Stadium con el tercer partido del duelo que protagonizan los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

Para este encuentro, los Azulejos traen de vuelta a Bo Bichette tras su participación en el primer juego. Él ocupará la segunda base, en tanto Isiah Kiner-Falefa vuelve al banco de suplentes.

Por el lado de los Dodgers, el orden al bate es parecido al presentado desde el primer partido de la serie con el trío Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman en la parte alta de la alineación.

Lanzadores

Para este partido se tendrá un enfrentamiento de abridores entre Max Scherzer, por los Azulejos, y Tyler Glasnow, por los Dodgers.

Scherzer (5-5, 5.19 de efectividad) abrirá su segundo partido de la presente postemporada. El lanzador veterano, quien no fue parte del roster del equipo de Toronto en la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York, lanzó en el cuarto juego del enfrentamiento por el banderín de la Liga Americana ante los Marineros de Seattle. En esa ocasión trabajó cinco episodios y dos tercios en los que toleró tres hits y dos carreras con cinco ponches y cuatro bases por bolas.

Glasnow (4-3, 3.19 de efectividad) ha tenido tres aperturas en la postemporada. En ellas acumuló ocho ponches y permitió una carrera en un acumulado de 13 episodios y un tercio.

El derecho trabajó dos encuentros de la Serie Divisional frente a los Phillies de Filadelfia y en uno del enfrentamiento por el campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwaukee.

Tanto los Azulejos como los Dodgers confían en que estos dos lanzadores les encaminen a una victoria que les representaría tomar la ventaja en la serie.

Concepto

La Serie Mundial es la gran final del béisbol de las Grandes Ligas (MLB) en Estados Unidos. Es la serie que decide al campeón absoluto de la temporada de las ligas mayores.

Participantes: Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB:

Se enfrentan los campeones de las dos ligas que componen la MLB: La Liga Americana (AL)

La Liga Nacional (NL)

Formato: Es una serie al mejor de siete juegos . Es decir, el primer equipo que gane cuatro partidos se corona campeón.

Es una serie al . Es decir, el primer equipo que gane se corona campeón. Cuándo se juega: Generalmente se celebra a finales de octubre , por eso a veces se le llama “ Clásico de Otoño ”.

Generalmente se celebra , por eso a veces se le llama “ ”. Historia: La primera Serie Mundial se jugó en 1903 entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates .

La primera Serie Mundial se jugó en entre los y los . Importancia: Aunque se llama “Serie Mundial”, participan solo equipos de Estados Unidos y uno de Canadá (los Azulejos de Toronto). Sin embargo, el nombre refleja la gran cantidad de jugadores internacionales que compiten en la MLB.

Calendario de partidos

Viernes 24 de octubre de 2025: Dodgers 4-11 Azulejos (TOR lidera la serie 1-0)

Dodgers 4-11 Azulejos (TOR lidera la serie 1-0) Sábado 25 de octubre de 2025: Dodgers 5-1 Azulejos (Serie empatada 1-1)

Dodgers 5-1 Azulejos (Serie empatada 1-1) Lunes 27 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Martes 28 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Miércoles 29 de octubre de 2025: Azulejos vs Dodgers

Azulejos vs Dodgers Viernes 31 de octubre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

Dodgers vs Azulejos (si es necesario) Sábado 1 de noviembre de 2025: Dodgers vs Azulejos (si es necesario)

