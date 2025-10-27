Selección de Panamá Sub20 en Juegos Centroamericanos 2025 | El oro es el principal objetivo

La selección Sub-20 de Panamá jugará la final del fútbol en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 ante Costa Rica este martes 28 de octubre.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá se juega un pedazo de historia este martes 28 de octubre. El combinado nacional buscará alzarse con la codiciada medalla de oro en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 cuando enfrente a su clásico rival, Costa Rica, en un duelo que promete fuertes emociones en el Estadio Cementos Progreso.

La final, que pone en lo más alto el fútbol masculino de la región, tiene a un Panamá llegando con moral y futbol. Los dirigidos por el experimentado entrenador Felipe Baloy sellaron su pase a la gran cita de forma contundente, tras despachar este domingo al seleccionado de El Salvador con un contundente 3-1. La ofensiva panameña brilló con luz propia: el goleador Ariel Arroyo fue la gran figura al anotar un doblete, mientras que el atacante Josué Vergara completó la goleada con un tercer tanto que dejó sellado el pasaje a la final.

Más que una medalla en juego: un boleto para Santo Domingo 2026

La victoria no solo significa la oportunidad de luchar por el oro, sino que trae consigo un logro estratégico de gran importancia. Con su clasificación a esta final, la Sub-20 panameña garantizó oficialmente su presencia en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este triunfo consolida el proceso de la categoría y refuerza el presente y futuro de La Marea Roja en justas multideportivas internacionales.

Ahora, el equipo de Baloy tiene ante sí el desafío más grande: vencer a Costa Rica para coronarse como el mejor equipo de Centroamérica y colgarse la medalla de oro que certifique su gran momento. Todo el país estará pendiente de este encuentro que promete ser épico.

Felipe Baloy, entrenador del combinado nacional, participó via Zoom en Somos La Sele, dejando claro el esfuerzo que han hecho los jugadores.

La Selección Sub-20 de Panamá vive horas decisivas en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, donde este martes 28 de octubre disputará la final por la medalla de oro ante Costa Rica. Al mando está Felipe Baloy, histórico excapitán de la selección mayor y primer panameño en anotar un gol en una Copa del Mundo, quien hoy lidera a una nueva generación cargada de talento, compromiso y esperanza.

Durante su participación en el programa Somos La Sele, Baloy habló con la serenidad y la pasión que lo caracterizan. El técnico panameño reconoció que el proceso no fue sencillo:

“La gente no sabe en la preparación que tuvimos, cómo la tuvimos, qué jugadores eran escogibles para este torneo. Pero en el poquito tiempo que tuvimos, pudimos trabajar bien y escoger a los jugadores que hoy están representándonos de una manera espectacular”.

El estratega destacó el esfuerzo y la disciplina del grupo, subrayando que el mérito del éxito es de los jugadores.

“Los chicos se han esforzado, han mostrado una actitud muy positiva en todo: los viajes, los partidos, la estadía, todo. Este grupo ha hecho un gran trabajo y ellos son los que principalmente se merecen este oro”.

A pesar de contar con solo 18 jugadores en la convocatoria, Baloy ha sabido manejar las limitaciones físicas del torneo, que ha exigido disputar tres partidos en apenas cinco días.

“Ha sido complicado porque los partidos seguidos cansan a los chicos. Algunos han jugado los tres encuentros completos, pero la actitud ha sido la clave. Trabajamos mucho en la recuperación, con terapias, piscina, hidratación y equipos que aceleran el proceso”, explicó el entrenador.

Más allá del aspecto físico, Baloy resaltó la importancia del factor humano en su gestión técnica:

“Yo creo que lo más importante es el respeto. Respeto hacia el jugador y también desde ellos hacia nosotros. Un jugador tranquilo, sin preocupaciones, te rinde al máximo. Por eso buscamos brindarles confianza, serenidad y seguridad”.

El exdefensor, recordado por su paso por Municipal en Guatemala, aseguró sentirse “como en casa” y se mostró impresionado con la calidad de la nueva camada de futbolistas panameños.

“Esta generación tiene un gran nivel. Tenemos chicos de 2005, 2006 y hasta 2007. Son jugadores que están mejor preparados, muchos con experiencia fuera del país. Si se les da continuidad, pueden ser la base de la selección mayor rumbo al Mundial 2030”.

Baloy también se refirió a su cuerpo técnico, en el que destaca la presencia de Wes Torres, exfutbolista con experiencia en Tauro y otras instituciones:

“Es importante rodearse de gente de fútbol, de quienes saben de camerino y pueden transmitir su experiencia. Los jugadores valoran tener entrenadores que han vivido lo que ellos están empezando a vivir”.

El camino no ha sido fácil, pero el exmundialista ha sabido transformar los desafíos en oportunidades. Hoy, Panamá Sub-20 está a un paso de una nueva hazaña regional, y Baloy lo tiene claro:

“Hemos formado un grupo fuerte, comprometido y con hambre de gloria. Mañana saldrán a entregarse al máximo porque tienen muchas ganas de llevarse ese oro para Panamá”.

