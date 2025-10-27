Juegos Centroamericanos Guatemala 2025: Histórica medalla de oro para Panamá

La delegación panameña ha conseguido una amplia cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025.

Panamá/El rugido de la afición panameña se siente con fuerza, no solo en las pistas y piscinas de Guatemala, sino también en el universo digital.

La delegación de Panamá ha marcado un hito sin precedentes al conseguir la medalla de oro en la modalidad de Esports dentro de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025. Este logro se erige como el inicio de una nueva era para el gaming competitivo panameño, con Michael Lawson con un Learning Vila coreando cada gol, el nuestro le ganó a Arnaldo Vásquez, de Guatemala, la final de la modalidad E-Football.

También el equipo que hizo vibrar a la nación, compuesto por los campeones de League of Legends, consolidó su dominio en la subsede Panamá. Los nombres que ya están grabados en la historia deportiva son: Caleb Fenton, Carlos Zheng, Fernando García, Gerardo Madrid y Joshua Torres, quienes aseguraron la presea dorada.

Pero el desempeño digital no se detuvo allí. El equipo nacional de Esports sumó rápidamente dos medallas adicionales a la cuenta tricolor. En la emocionante competencia de Gran Turismo, Rubén Cardenas se adjudicó la medalla de plata, mientras que Samuel Vargas demostró su destreza en el popular juego Tekken al obtener la medalla de bronce.

Estos logros digitales se suman a una actuación general espectacular. Al momento de redactar esta crónica, la delegación panameña ha alcanzado la extraordinaria cifra de 100 medallas en total. Este balance histórico para Panamá incluye 31 medallas de oro, 31 de plata y 38 de bronce. Los XII Juegos Centroamericanos, celebrados en Guatemala, culminarán oficialmente el 30 de octubre, y Panamá ya ha asegurado su lugar en los libros de récords.

Un Vistazo al Éxito en Disciplinas Convencionales

Más allá del oro en Esports, las 31 preseas doradas reflejan la excelencia en múltiples disciplinas. En la rama masculina, se vieron grandes actuaciones en el ATLETISMO. Por ejemplo, se registró una medalla de oro en los 400 metros planos con un tiempo de 00:00:46:90. El Salto alto también vio acción dorada con una marca de 1.95, y el Salto triple con 15.78.

El poderío en combate y contacto fue notorio en disciplinas como JUDO, donde se conquistaron oros en las categorías de 60 kg, ganada por Jairo Miguel Moreno Castro mediante Ippon, y 66 kg, con Diego Alexander Calix Sanchez obteniendo el oro, también por Ippon. En KARATE DO, se destacó el oro en Kumite masculino -84kg, y en LUCHAS Libre 74 kg.

Otros triunfos significativos en eventos masculinos incluyeron el SURF Open y la ESGRIMA Florete individual, donde se registró un marcador final de 15 - 13. La velocidad también fue premiada en PATINAJE, con el oro en la Vuelta al circuito Sprint y un tiempo de 00:00:30:36.

La Fuerza de las Atletas Femeninas

Las mujeres panameñas jugaron un papel estelar en la consecución de las medallas de oro. La velocidad en el agua fue destacada en ACUÁTICOS NATACIÓN, con medallas de oro en 50m mariposa (00:00:27:41), 100m pecho y 200m pecho.

El PATINAJE femenino aportó múltiples oros, incluyendo los 10,000 Metros eliminación, 100m Carriles (00:00:10:76), 200 Metros meta contra meta (00:00:18:85) y la Vuelta al circuito Sprint (00:00:32:86).

En KARATE DO, la disciplina de Kata individual se llevó el oro, y en Kumite Femenino +68kg se obtuvo otra presea dorada. Las competencias se extendieron hasta el TIRO CON ARCO, donde se registró una medalla de oro en la prueba individual Recurvo - 70 mts.

En resumen, la combinación del dominio en el naciente campo de los Esports y la solidez en las disciplinas tradicionales ha catapultado a la delegación panameña a una actuación de récord en Guatemala 2025, reafirmando su posición en el deporte centroamericano.