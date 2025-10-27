MLB Serie Mundial Juego 3 | Azulejos vs Dodgers previa, alineaciones probables y dónde ver este partido

El Clásico de Otoño está igualada 1-1 entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles.

Los Angeles, Estados Unidos/Tras dos intensas y disputadas contiendas bajo el techo del Rogers Centre que terminaron en un empate global, la Serie Mundial 2025 se dirige hacia el oeste para el crucial Juego 3.

El enfrentamiento está programado para la noche del lunes en el Dodger Stadium de Los Ángeles, con el primer lanzamiento a las 7 p.m. y será transmitido por las pantallas de TVMAX y en TVN Pass.

Este partido es un punto de inflexión estadístico: los equipos que toman una ventaja de 2-1 en casa han prevalecido en la serie el 60.4% de las veces (29 de 48), mientras que los que lo hacen como visitantes triunfan en el 75.7% de los casos (31 de 41).

El Duelo de lanzadores: Mad Max contra Glasnow

Como se ha enfatizado, el destino de esta serie recae en los abridores. Los Dodgers pondrán la pelota en manos del RHP Tyler Glasnow (4-3, 3.19 ERA). Glasnow, quien se perdió gran parte de la temporada por inflamación en su hombro derecho, regresó fuerte en julio.

Viene con una racha sólida en esta postemporada, permitiendo solo una carrera en 13 entradas y un tercio (0.68 ERA) y ponchando a ocho bateadores en aperturas consecutivas. Su misión es clara: replicar la fórmula de excelencia vista en la victoria de 5-1 del Juego 2, y no permitir que los peligrosos bates de los Blue Jays olfateen sangre en el bullpen de L.A..

Por el lado de los Blue Jays de Toronto, el mánager John Schneider le da la pelota a un veterano de mil batallas: el RHP Max Scherzer (5-5, 5.19 ERA). El futuro miembro del Salón de la Fama, de 41 años, regresa al Dodger Stadium, donde jugó en 2021. Aunque batalló al final de la temporada regular, Scherzer tuvo una actuación "increíble y memorable" en la ALCS contra los Marineros, donde contuvo a Seattle a dos carreras en 5 entradas y dos tercios, mostrando otra vez destellos del inquebrantable "Mad Max". Esta será su prueba más grande.

Ataque Estelar y Preocupaciones por Lesiones

La alineación de los Dodgers probablemente repetirá la fórmula de los primeros dos juegos, enfrentando al derecho Scherzer, con su temido trío de MVP al frente: Shohei Ohtani (DH), Mookie Betts (SS) y Freddie Freeman (1B). El receptor Will Smith continúa encendido, bateando .314 desde su regreso en la NLDS, e incluso conectó un cuadrangular y un sencillo productor en el Juego 2, a pesar de lidiar con una fractura capilar en su mano derecha. La única posible alteración es que el mánager Dave Roberts podría sentar a Andy Pages (CF), quien batea apenas .093 en la postemporada, para darle entrada a Alex Call.

Para Toronto, la ofensiva debe reaccionar de inmediato contra Glasnow después de ser dominada por Yamamoto en el Juego 2. El peso recaerá sobre el bateo de Vladimir Guerrero Jr. (.431) y Ernie Clement (.429), quien ha sido una estrella revelación. Bo Bichette comenzará en la segunda base nuevamente, lidiando con un esguince en la rodilla izquierda.

En cuanto a los relevistas, el bullpen de los Dodgers llega totalmente descansado gracias al juego completo de Yamamoto. El cerrador es Roki Sasaki. Por su parte, los Blue Jays confiarán en Louis Varland como su primer relevista en momentos clave, y están dispuestos a ser agresivos con sus relevistas estelares Jeff Hoffman y Seranthony Domínguez si Ohtani, Betts y Freeman se presentan temprano en el lineup.

Un detalle emotivo es que estos serán los juegos finales en el Dodger Stadium para Clayton Kershaw, quien ha anunciado su retiro al final de la temporada. Además, George Springer de Toronto ya tiene historia en este campo, pues ganó el MVP de la Serie Mundial 2017 en Dodger Stadium.

