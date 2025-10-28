La estrategia de China: usar videojuegos para desarrollar talento futbolístico

La CFA dice que su propio equipo competirá pronto en eventos de eSports organizados por la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol .

Pekín, China/Zhao Yitang siempre ha soñado con jugar al fútbol representando a China, y el pasado boreal lo logró, pero no con botas y medias, sino con un smartphone.

Con la popularidad de los deportes electrónicos (eSports) de fútbol en pleno crecimiento, China busca ahora triunfar en la escena virtual, tras décadas sufriendo decepciones en los estadios reales.

Otras noticias: Copa Mundial 2026 | ¡Alerta de Boletos! arrancó la segunda fase para adquirir entradas

La Asociación China de Fútbol (CFA) anunció el pasado verano boreal sus planes para formar su propia selección de fútbol en eSports, alimentando las esperanzas de jugadores como Zhao.

"Si puedo unirme al equipo nacional, iré y daré todos mis esfuerzos por el equipo", declaró este jugador a la AFP.

Recién graduado, Zhao, de 21 años, alcanzó la final del campeonato de "eFootball" de este año en Tokio, y terminó en segunda posición.

Este fue el mejor resultado internacional de China en el videojuego antiguamente conocido como Pro Evolution Soccer, que domina el género de videojuegos de fútbol junto a "EA Sports FC Online".

La CFA dice que su propio equipo competirá pronto en eventos de eSports organizados por la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol.

Otras noticias: Dani Alves | Del campo de juego al púlpito, el brasileño causa reacciones en el mundo futbolero

Premios "demasiado bajos" -

Pese a ser increíblemente popular en China, el fútbol ha quedado manchado durante años por escándalos de amaño de partidos y corrupción.

El presidente Xi Jinping llegó a declarar que esperaba que el país organizase un Mundial... y quizás ganarlo.

Pero la selección masculina ocupa un discreto puesto 93 en el ranking FIFA y no estará en el Mundial 2026, tras volver a caer en el proceso clasificatorio.

Así, los eSports de fútbol, pueden ser una manera de alcanzar la gloria pretendida.

China es uno de los países del mundo en el que el mercado de los videojuegos tiene mayor peso, y sus jugadores son algunos de los mejores del mundo en otros eSports.

Pero para los jugadores de mayor nivel, alcanzar la gloria en videojuegos de fútbol es mucho menos lucrativo que los grandes premios de eSports como "League of Legends" o "Dota 2".

Así, la profesionalización en los eSports de fútbol, al contrario que en otros videojuegos, se encuentra todavía en etapas muy tempranas.

"Es difícil ganarse la vida jugando profesionalmente a tiempo completo", declaró el exjugador profesional de eSports de fútbol "Monaco", que prefiere utilizar su seudónimo para evitar el acoso en línea.

Incluso imponiéndose en todos los torneos, un jugador solo ganaría 70.000 yuanes chinos (9.800 dólares) anuales antes de impuestos, sin un salario base, reveló "Monaco".

En otros eSports como "League of Legends", los mejores jugadores pueden tener salarios de siete cifras, además de acuerdos de patrocinios.

"Probablemente solo 10 personas en toda China pueden vivir de jugar" eSports de fútbol, declaró Pan Shuyin, mánager de la división de eSports del club Changchun Yatai, de la Superliga China.

Otras noticias: Lionel Messi fija tiempo para decidir si jugará con Argentina en el Mundial 2026

'Teacher Ding' -

"Somos el único club de fútbol de toda la Superliga China, quizás el único club de fútbol de China, que invierte continuamente en eSports", contó Pan a la AFP.

Otros clubes han desmantelado sus equipos de eSports o son reacios a crearlos, pues los consideran una pérdida de dinero.

Una razón que explica la menor exposición y valor comercial de los eSports de fútbol es que "la barrera de entrada para jugar a videojuegos de fútbol es más alta".

Eso se debe a que normalmente se necesita conocimiento del fútbol real, declaró Pan, cuyo club busca atraer a más jóvenes aficionados a través de los eSports.

Si bien algunos equipos chinos han jugado en el pasado a eSports de fútbol en torneos globales, el país no forma parte del próximo Mundial FIFAe, un torneo de "eFútbol" que se celebrará el mes de diciembre en Arabia Saudita.

Y es que a nivel global, los eSports de fútbol se han asentado. En los Juegos Asiáticos de 2023, los eSports, incluidos los de fútbol, eran un evento con medalla.

Zhao, apodado "Ding" o "Profesor Ding" por la comunidad de eSports de fútbol, comenzó a jugar a estos videojuegos en 2018, como una manera de desconectar entre las clases y los entrenamientos de fútbol.

"Si ves muchos partidos de fútbol real o juegas mucho al fútbol, tendrás tus propios conocimientos" sobre cómo triunfar en eSports, opinó.

Otras noticias: Real Madrid vs Barcelona | Lamine Yamal en el Clásico español: ¿Por qué todos le querían pegar?