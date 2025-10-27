Copa Mundial 2026 | ¡Alerta de Boletos! arrancó la segunda fase para adquirir entradas

Panamá/¡Aficionados de todo el mundo, la batalla por los asientos ha comenzado! La Copa Mundial de la FIFA 26™ se perfila como la más grande de la historia, y la demanda masiva ha obligado a abrir las puertas a una segunda oleada de entradas.

Hoy da inicio la fase del Sorteo Anticipado, ofreciendo a los entusiastas del fútbol acceso a un millón de boletos adicionales tras el éxito del sorteo preferente de Visa.

Esta es la oportunidad de oro para asegurar un lugar en el megaevento que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos. Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 26™, ha confirmado que el interés global es inmenso, especialmente en los países anfitriones.

Otras noticias: Real Madrid vs Barcelona | Lamine Yamal en el Clásico español: ¿Por qué todos le querían pegar?

El Reloj en Contra: Fecha Límite Innegociable

Los aspirantes tienen un plazo estricto para entrar en la contienda. La inscripción para el sorteo anticipado está abierta solo hasta el 31 de octubre. Es crucial ingresar a FIFA.com/tickets y registrarse, incluso si ya se participó en la fase anterior. Los aficionados deben contar con un FIFA ID o crear uno antes de iniciar el proceso. Un dato tranquilizador para los que se apresuren: el momento exacto de la inscripción no influirá en las posibilidades de ser seleccionado.

Ventaja de Local: El Periodo de Exclusividad Nacional

Como un agradecimiento especial por su entusiasmo y por ser los principales compradores de la fase anterior, los residentes de los tres países sede (Canadá, México y Estados Unidos) gozarán de una franja horaria nacional prioritaria. Tras el cierre de la inscripción, estos residentes participarán en un sorteo aleatorio para acceder a este periodo de exclusividad para residentes del país anfitrión.

Este acceso exclusivo comenzará el 12 de noviembre y durará 72 horas (según disponibilidad). La restricción clave es que los seleccionados podrán adquirir boletos únicamente para un partido individual que se dispute en su país de residencia. Esta ventana es vital, ya que el 75 % de los boletos habilitados en esta fase estarán disponibles durante este periodo prioritario.

Otras noticias: Copa Libertadores noticias: así están las llaves de semifinales donde Palmeiras y Racing deben reaccionar

La Batalla Global por los Asientos

Recordemos que la primera fase de ventas vio a Estados Unidos, Canadá y México liderar la adquisición de boletos, pero la demanda fue feroz a nivel internacional, con potencias futbolísticas como Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia completando el top diez de ventas.

Una vez concluido el periodo de exclusividad para los anfitriones, la competencia se generaliza. A partir del 17 de noviembre, los aficionados locales y extranjeros que se hayan inscrito participarán en un nuevo sorteo aleatorio para obtener un horario de compra. Los ganadores de esta lotería tendrán la oportunidad de adquirir boletos para un partido individual y, por primera vez, boletos específicos para un equipo en cualquiera de los tres países sede. Los afortunados recibirán su notificación con al menos 48 horas de antelación.

Finalmente, la FIFA recuerda que la única vía segura para comprar entradas es a través de los canales de venta oficiales en FIFA.com/tickets, y que, si bien se aceptarán otros métodos de pago en esta fase, Visa es el socio oficial de pagos. ¡Que gane el sorteo el más rápido y afortunado!.

Con información de FIFA.

Otras noticias: Iker Casillas| Arrestan a empleada doméstica del exportero del Real Madrid