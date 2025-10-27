Dani Alves | Del campo de juego al púlpito, el brasileño causa reacciones en el mundo futbolero

Tras ser absuelto en España, Dani Alves sorprende al mundo al dejar atrás el fútbol para predicar la palabra de Dios desde una iglesia en Girona, iniciando una nueva vida marcada por la fe y la redención.

Panamá/En un giro radical que ha dejado a los aficionados boquiabiertos, el exlateral del Barcelona y de la selección brasileña, Dani Alves, ha cambiado la camiseta por la fe.

Tras ser absuelto de la acusación de abuso sexual en España, el astro del fútbol ha iniciado una nueva etapa, revelándose como predicador evangélico.

El escenario de esta revelación no fue un estadio repleto, sino una iglesia evangélica en Girona, donde Alves fue grabado compartiendo un mensaje religioso. La noticia, difundida el 27 de octubre de 2025, muestra a un Alves con una actitud serena y totalmente entregada a su nueva fe, enfocando su discurso en la transformación espiritual y la importancia de la palabra divina.

El Mensaje Viral de la Redención

Alves ha declarado haber establecido un "pacto con Dios", y una frase específica de su alocución se ha disparado como un misil en las redes sociales: “Lo que Dios promete es lo que Dios cumple”. Este mensaje de cumplimiento y promesa divina parece encapsular la nueva vida cristiana que el exfutbolista ha abrazado.

Lejos de los focos mediáticos que solían seguir su carrera deportiva y sus problemas legales, Alves ahora canaliza su energía en la espiritualidad. En su biografía digital, se describe sin ambages como “Discípulo de Cristo Jesús”. Sus publicaciones ya no giran en torno al balón, sino que están repletas de capítulos y versículos de la Biblia.

En una de sus últimas fotografías, donde aparece elegante con traje azul, Alves acompaña la imagen con una poderosa cita extraída del libro de los Corintios, subrayando su camino hacia la luz: “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo”.

La Vida Personal y Empresarial

A pesar de este cambio de cancha, la vida personal del exdefensa continúa moviéndose. A principios de octubre, la familia de Alves creció con la llegada de su primer hijo junto a Joana Sanz en Barcelona. Aunque Sanz expresó su molestia por la filtración de la noticia antes de su anuncio oficial, ella mantiene su enfoque en el mundo de los negocios. Joana Sanz sigue firme en su faceta empresarial, gestionando su cadena de açai llamada Twins, la cual cuenta con locales operativos en Tenerife, Barcelona y Mallorca.

Mientras el mundo del fútbol sigue atento a los pasos de esta estrella brasileña que ha encontrado una nueva vocación, el único camino que Dani Alves reconoce ahora es el de su nueva fe. Su historia es un recordatorio de que, incluso después de los partidos más difíciles, la vida ofrece un tiempo de descuento para la transformación.

