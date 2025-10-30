Nike Eco League| Campeonas de la categoría sub-12 visitan el Palacio Presidencial de Panamá

El mandatario José Raúl Mulino recibió a las jugadoras y las felicitó por su buen desempeño en la liga.

Panamá/Las integrantes del equipo femenino de futsal (categoría U12), campeonas del torneo Nike Eco League, fueron recibidas en el Palacio de Las Garzas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien destacó el esfuerzo de más de 1,500 niños del distrito de San Miguelito que participan en este torneo mixto.

"Son recibidas con todo el cariño en esta, que es la casa de todos los panameños. Me enorgullecen por su esfuerzo y salir triunfantes en este torneo", expresó el mandatario Mulino a las jovencitas, estudiantes de la Escuela Valle de Urracá.

Durante el encuentro en el Salón Amarillo, donde también participó el director de Pandeportes (Instituto Panameño de Deportes), Miguel Ordoñez; el gerente de Mercadeo Deportivo, Pedro Boyd, explicó que este torneo deportivo infantil para escuelas públicas también fomenta una mayor conciencia ambiental y promueve la actividad física.

El torneo se realizó con la participación de 16 planteles educativos; integra el reciclaje, cuidado del medio ambiente, educación y futsal, enfocados en este distrito para atacar la mala disposición de la basura y la contaminación. Esta es la primera edición de la categoría femenina.

"Nosotros brindamos capacitaciones en las escuelas, que tienen que llegar a metas de reciclaje. Combinamos esa metodología de reciclaje con el tema deportivo, que impulsa el desarrollo educacional y deportivo de las niñas", añadió Mario Fernández, coordinador del proyecto.

Actualmente se desarrolla el torneo masculino U-12, donde se disputará la final entre los equipos de las escuelas de Santa Librada versus Samaria Sinaí. Para el próximo año, se espera contar con 32 delegaciones participantes.

La liga

La Nike Eco League es un torneo deportivo infantil-juvenil que combina actividad física (futsal) con educación y acción ambiental. Fue lanzada en Panamá en 2015.

Está dirigido a escuelas públicas, y su objetivo es que niños y niñas participen en el deporte mientras adoptan hábitos de reciclaje y conciencia ambiental.

La iniciativa está alineada con la visión de la marca Nike para avanzar hacia una producción con menos residuos y mayor sostenibilidad.

¿Cómo funciona?

Algunos aspectos clave de su funcionamiento:

Las escuelas públicas que quieran participar se inscriben en una categoría (en Panamá, hay sub-12, masculino, femenino, etc.).

Parte del requisito de inscripción incluye un reto de reciclaje: por ejemplo, recolectar una cantidad mínima de materiales reciclables (como envases de Tetra Pak) para clasificar.

Durante el torneo, su enfoque no es solo ganar partidos, sino también promover buenas prácticas: charlas o talleres de sensibilización ambiental, recolección de residuos, uso de materiales reciclados, etc.

¿Cuáles son sus objetivos/beneficios?

Promover el deporte y la actividad física en jóvenes de escuelas públicas .

Fomentar la conciencia ambiental y la acción de reciclaje, enseñando a los participantes que sus hábitos tienen impacto más allá del campo de juego.

Crear cadenas de valor sostenible: reutilizar materiales, educar en economía circular, vincular deporte y medioambiente como ejes complementarios.

¿Dónde y quiénes participan?

Inició en Panamá (mencionan “desde 2015” para más de 100 escuelas allí).

Ha comenzado a expandirse a otros países de Latinoamérica, como Colombia (por ejemplo en la ciudad de Medellín).

Tiene alianzas con entidades privadas, empresas patrocinadoras, y apoyo institucional de educación, deporte y medio ambiente.

¿Por qué es relevante?

Porque combina deporte y educación ambiental, lo cual lo hace una iniciativa de triple impacto: social (jóvenes, escuelas), deportivo (actividad física) y ambiental (reciclaje, sostenibilidad).

Porque ayuda a generar cultura de reciclaje en edades tempranas, lo cual puede tener efectos positivos a largo plazo (hábitos, comunidad, conciencia).

Porque sirve como ejemplo de cómo una marca deportiva puede articular su misión de rendimiento con metas de sostenibilidad.

Información de la Presidencia de la República de Panamá