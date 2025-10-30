Panamericano de béisbol U10: Selección nacional de Panamá parte a Venezuela con un solo objetivo, ganar el torneo

El equipo, dirigido por Mauris Loupadier y con el santeño Miguel Samaniego como abridor y capitán, competirá con la pelota oficial Kenko Ball en la máxima cita continental de la categoría.

Panamá/La Selección Nacional U10 que competirá en el Panamericano de la categoría a jugarse desde el 1 de Noviembre en Venezuela, partirá esta mañana con la mente en alto y con un solo objetivo de ganar el Campeonato.

El equipo viaja encabezado por el manager Mauris Loupadier y la consigna durante todo el entrenamiento ha sido clara y concisa: "Vamos por el título, nos hemos preparado de la mejor manera y tenemos un gran equipo, vamos con Dios por delante", sostuvo el estratega que debuta a nivel internacional con una selección nacional.

El equipo estará compitiendo en la máxima cita continental de la Categoría U10, ya que el evento a esta edad no tiene campeonato mundial, y se estará cumpliendo con el requerimiento de utilizar la pelota Kenko Ball, exclusiva de la categoría.

Junto a Lupadier estarán los reconocidos instructores, Luis Durango, un ex Grandes Ligas con mucho conocimiento en bateo, defensa y los senderos, el coach de lanzadores Abel Ortega y el también reconocido coclesano de ligas menores, Boris Polanco.

Para el primer partido de este 1 de noviembre se tiene contemplado al abridor estelar santeño Miguel Samaniego que es el capitán del equipo y repite en la selección nacional U10 como un "veterano".

Otras noticias:

Nagase Kenko: la pelota japonesa que define estándares en el béisbol mundial

La Kenko Ball, producida por Nagase Kenko Co., Ltd., se mantiene como una de las referencias técnicas en el equipamiento de béisbol y sus variantes, con uso oficial en ligas profesionales, amateur y formatos emergentes a nivel global.

Fundada en 1952, Nagase Kenko suministra pelotas a la Nippon Professional Baseball (NPB) desde 1972 y a la Federación Japonesa de Béisbol en todas sus categorías. Su catálogo incluye tres líneas principales:

Model 10 y 5NL : núcleo de corcho y lana , cubierta de cuero de vaca , costura elevada de 108 puntos . Cumplen especificaciones WBSC para torneos de 12 pulgadas (circunferencia 22.9 cm, peso 141-149 g).

: núcleo de , cubierta de , . Cumplen especificaciones para torneos de (circunferencia 22.9 cm, peso 141-149 g). Softy / Tee-Ball : caucho de alta densidad , cubierta sintética, diseñadas para jugadores de 4 a 8 años . Diámetro variable entre 18 y 21 cm.

: , cubierta sintética, diseñadas para jugadores de . Diámetro variable entre 18 y 21 cm. Baseball5: pelota de goma naranja de 90 g, aprobada por la WBSC para la modalidad urbana 5 vs. 5 sin guante ni bate metálico.

La producción se realiza íntegramente en Japón bajo control de calidad ISO 9001. Cada lote pasa pruebas de compresión (mínimo 0.4 kgf/cm²) y coeficiente de restitución (0.35-0.45 a 26 m/s), según estándares internacionales.

En el ámbito formativo, la versión de goma reduce la velocidad de rebote en un 40 % respecto a pelotas de cuero, lo que disminuye el riesgo de lesiones en entrenamientos iniciales, de acuerdo con estudios de la WBSC publicados en 2023.

Nagase Kenko no publica volúmenes de exportación, pero sus pelotas aparecen en catálogos de distribuidores en más de 40 países, incluyendo América Latina, Europa y Oceanía. Los modelos de cuero se venden en paquetes de 12 unidades, mientras que las versiones de goma están disponibles individualmente o en docenas.

La empresa mantiene un departamento de I+D que ajusta densidades y materiales según retroalimentación de ligas infantiles y federaciones nacionales. En 2024 introdujo una variante de costura roja para mayor contraste en transmisiones televisivas de torneos juveniles.