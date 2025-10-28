Béisbol U10| Panamá se reporta lista para el Campeonato Panamericano Venezuela 2025

El equipo panameño viajará el 30 de octubre hacia tierras venezolanas para competir en el certamen que se realizará del 1 al 8 de noviembre.

Panamá/La novena nacional de Panamá se reporta lista para participar en el Campeonato Panamericano de Béisbol, que se disputará en Venezuela del 1 al 8 de noviembre próximo.

En la mañana de este martes, en las oficinas de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), ubicadas en el tercer piso del estadio Rod Carew, se realizó el acto oficial de entrega del uniforme que portará el equipo durante la competencia internacional.

"Ha sido un mes de arduo trabajo, hemos trabajado bastante fuerte, así que esperemos que los niños puedan desarrollar eso en el campo de juego", comentó el manager del equipo panameño, Mauris Loupadier, en una entrevista a los medios oficiales de la Fedebeis.

Al ser un equipo conformado por niños, Loupadier manifestó que se trabajó para procurar que los peloteros apliquen correctamente los fundamentos del juego de béisbol.

"Son sus inicios, así que tratamos de ahondar bastante en los fundamentos...para que ellos sigan su proceso de crecimiento en el béisbol", indicó.

Te puede interesar: Panamericano de béisbol U10: Panamá ya tiene a su selección para este certamen

Durante la ceremonia, también se pabellón nacional que fue recibido simbólicamente por el capitán del equipo, Miguel Samaniego, quien repite participación en esta categoría y tendrá el honor de liderar nuevamente al conjunto panameño vistiendo los colores patrios. Además será el lanzador abridor del primer partido.

"Miguel Samaniego hizo muy buen trabajo, se preparó muy bien todo este mes, entonces él va a ser el encargado de abrir ese partido el día sábado", precisó.

El vicepresidente de FEDEBEIS, Franz Wever, y el secretario general de Pandeportes, Francisco Sanjur, asistieron a la ceremonia. Ellos destacaron el compromiso y la preparación del equipo para representar con orgullo a Panamá en este importante torneo continental.

Con el uniforme en mano y la motivación al máximo, la selección nacional se declara lista para asumir el reto y buscar una destacada actuación en tierras venezolanas.

"Estaremos saliendo el día jueves a las 9 de la mañana. Llegamos a Venezuela, ciudad de Caracas, ahí vamos a dormir y al día siguiente salimos temprano en un vuelo hacia Mérida. Estaríamos llegando ya a la sede del torneo como a eso del mediodía o una de la tarde", puntualizó Loupadier.

Te puede interesar: UEFA Nations League femenina| España y Alemania lucharán por la supremacía

Selección de Panamá

Lanzadores : Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz, Miguel Samaniego.

: Hanskey Atencio, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortiz, Miguel Samaniego. Receptores : Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

: Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez. Cuadro interior : Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez y Lucca Serrano.

: Edgar Batista, Alejandro Delgado, Javier Pérez y Lucca Serrano. Jardineros: Neymar Valdés, Christian Sevillano, Erick Hurtado, Eymar Gallardo, Richard Caro y Kevin Bethancourt.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Selección de Panamá Sub20 se quedó con la medalla de plata en Guatemala