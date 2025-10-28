UEFA Nations League femenina| España y Alemania lucharán por la supremacía

Suecia/España disputará la final de la Liga de Naciones femenina de la UEFA tras imponerse 0-1 a Suecia en la vuelta de su semifinal este martes en Gotemburgo, un triunfo con el que hizo valer su ventaja de 4-0 en la ida.

Las españolas pelearán por revalidar el título ante Alemania, que eliminó a Francia horas después.

La superioridad en el global de la eliminatoria, cimentada el viernes en Málaga, permitió a la seleccionadora española Sonia Bermúdez, que dirigió su segundo encuentro al frente de La Roja, dar minutos tras la reanudación a jugadoras menos habituales como Cristina Martín-Prieto y Jana Martínez.

Incluso hizo debutar a Clara Serrajordi, centrocampista del FC Barcelona de 17 años, que entró en el minuto 63.

En la segunda mitad, Suecia apretó más arriba, pero Alexia Putellas (75) enmudeció a los aficionados al marcar el tanto del triunfo con un remate a la escuadra tras un pase de Claudia Pina.

Te puede interesar: Panamá golea a Perú 3-0 en amistoso internacional y llega inspirada a las Clasificatorias Concacaf W rumbo al Mundial 2027

"Hoy hemos podido estar un poquito más espesas, pero estamos contentos por el cómputo general de los dos partidos, cinco goles a favor, cero en contra; no podemos pedir más en este debut de todo el staff", declaró Bermúdez en rueda de prensa.

"A nivel defensivo ha estado muy bien organizado, muy bien armado, hemos concedido muy poco; creo que tiene mucho mérito y algo que queríamos potenciar", agregó la entrenadora.

"Al final son muchas cosas que han hecho que no tuviéramos el mejor partido; el campo era impracticable. No es excusa, pero a nosotras nos perjudica más porque intentamos combinar más", afirmó Putellas a TVE.

La vigente campeona de la competición se enfrentará a la selección de Alemania, que se llevó la eliminatoria con un 3-2 en el cómputo global, tras empatar este martes a dos en Caen (Francia).

La final se disputará, a ida y vuelta, los próximos 28 de noviembre y 2 de diciembre. La vuelta tendrá lugar en el estadio Metropolitano del Atlético Madrid.

El torneo

La Liga de Naciones Femenina de la UEFA (en inglés, UEFA Women's Nations League) es una competición oficial organizada por la UEFA para selecciones nacionales femeninas de fútbol en Europa.

Fue creada con el objetivo de:

Hacer los partidos internacionales más competitivos y equilibrados.

Sustituir en parte los amistosos por encuentros con significado deportivo.

Conectarse con las fases de clasificación para la Eurocopa Femenina y la Copa Mundial Femenina, al igual que ocurre con la versión masculina.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Panamá ganó medalla de oro en futsal

Formato general

Ligas : Las selecciones se dividen en tres ligas (A, B y C) , según su nivel.

: Las selecciones se dividen en , según su nivel. Grupos : Cada liga se subdivide en grupos de 3 o 4 equipos, que juegan entre sí en formato de ida y vuelta.

: Cada liga se subdivide en grupos de 3 o 4 equipos, que juegan entre sí en formato de ida y vuelta. Ascensos y descensos : Los mejores equipos suben de liga y los peores bajan, creando movilidad entre ediciones.

: Los mejores equipos suben de liga y los peores bajan, creando movilidad entre ediciones. Final Four: En la Liga A, los ganadores de grupo disputan una fase final para decidir el campeón.

Conexión con otros torneos

Los resultados de la Liga de Naciones influyen en el ranking UEFA y determinan posiciones para las clasificatorias a la Eurocopa o el Mundial .

y determinan posiciones para las o el . También puede servir para asignar plazas olímpicas europeas (por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de París 2024).

Primera edición

La primera edición se disputó entre 2023 y 2024 , y la segunda comenzó en 2025 .

se disputó entre , y la comenzó en . En la edición inaugural, España ganó el título, derrotando a Francia en la final.

Te puede interesar: Autódromo de Panamá fue el escenario de un cierre emocionante de la primera temporada del Touring Car Racing