Autódromo de Panamá fue el escenario de un cierre emocionante de la primera temporada del Touring Car Racing

Emoción, velocidad y actuaciones sobresalientes marcaron la última jornada de la campaña denominada "Aquí se define todo".

Panamá/La temporada inaugural de TCR Panamá llegó a un final espectacular e inolvidable con el evento internacional "Aquí se Define Todo", disputado en el Autódromo de Panamá, donde el piloto costarricense Emilio Valverde se alzó con el título de campeón, a pesar de que sus competidores se acercaron en las últimas fechas.

Ante una gran concurrencia, el referente del deporte de motor en la región rindió un emotivo tributo a la leyenda del automovilismo nacional, Rodrigo Terán, quien aprovechó la ocasión para ponderar el trabajo realizado por Autódromo de Panamá y exhortar a los pilotos a seguir adelante con mucha disciplina.

La jornada contó con la participación de pilotos de toda la región, quienes compitieron en la pista diseñada bajo los más altos estándares de seguridad.

Luis Ramírez fue la figura del fin de semana, tras conseguir la pole position en una emocionante clasificación y un triunfo arrollador, a un ritmo imbatible en los heats que se disputaron.

Esta carrera vio el debut de pilotos de gran nivel, como Dany Formal piloto de IMSA y Oscar Terán, experimentando piloto panameño, demostrando que el nivel de TCR Panamá no tiene nada que envidiarle a categorías mundiales.

Por su parte, el líder en puntos, Emilio Valverde, necesitaba mantener la consistencia y lo logró con creces. Con dos segundos puestos en las carreras finales, se convirtió en el primer campeón de la serie TCR Panamá.

Hay que destacar el debut de Terán, logrando podio (tercer lugar) en en la categoría.

Otros pilotos que también se destacaron en la jornada fueron Carlos Herrera, Sebastian Ng, José Chocrón, Mario Bárcenas e Iván Salerno, entre otros. El evento estuvo marcado por un buen ambiente, seguro y familiar, donde "Jag", la mascota del Autódromo de Panamá, volvió a hacerse sentir.

TCR Panamá demostró su alto nivel durante su temporada debut. Se espera la participación de 17 vehículos para 2026, logro que dejaría a TCR Panamá como una de las principales categorías en el World Ranking de TCR.

TCR

La categoría TCR (Touring Car Racing) es una clase de automovilismo enfocada en turismos de producción modificados, es decir, autos basados en modelos de calle, pero adaptados para competir en pista. Su filosofía principal es mantener los costos bajos y promover la paridad entre marcas, de modo que el piloto y el equipo tengan más peso que el presupuesto o la tecnología.

Concepto general

TCR fue creada en 2015 por Marcello Lotti , el mismo impulsor del antiguo campeonato WTCC (World Touring Car Championship).

fue creada en por , el mismo impulsor del antiguo campeonato WTCC (World Touring Car Championship). Está pensada como una categoría global: existen campeonatos nacionales, regionales y mundiales que usan el mismo reglamento técnico (por ejemplo, TCR Europe, TCR South America, TCR Italy, TCR World Tour, etc.).

Te puede interesar: LPF | Conoce quién está fuera de toda competencia del Torneo Clausura 2025

Características técnicas

Motor: 4 cilindros, 2.0 litros turbo , con alrededor de 350 hp .

4 cilindros, , con alrededor de . Tracción: delantera (FWD).

delantera (FWD). Transmisión: caja secuencial de 6 velocidades.

caja secuencial de 6 velocidades. Peso mínimo: alrededor de 1,250 kg (varía según el modelo y balance de rendimiento).

alrededor de (varía según el modelo y balance de rendimiento). Modificaciones permitidas: suspensión, frenos, seguridad y aerodinámica, pero el chasis y el motor deben derivar del auto de serie.

Balance de rendimiento (BoP)

Para mantener la competitividad, la organización aplica un BoP (Balance of Performance) que ajusta peso, altura o potencia según el rendimiento de cada modelo.

que ajusta peso, altura o potencia según el rendimiento de cada modelo. Esto permite que compitan en igualdad de condiciones marcas como Honda, Hyundai, Audi, Cupra, Peugeot, Lynk & Co, Alfa Romeo, Toyota, entre otras.

Ventajas del formato

Bajo costo comparado con categorías superiores (como GT o DTM).

(como GT o DTM). Posibilidad de correr el mismo auto en distintos campeonatos del mundo .

. Carreras muy igualadas, con mucho contacto y acción en pista.

Nota de prensa