EN VIVO MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: Juego 5 por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/Los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles disputan el quinto partido de la Serie Mundial 2025 en el Dodger Stadium el que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

En la parte baja del séptimo episodio, el marcador favorece a los Azulejos 5-1.

Con la serie empatada a dos victorias por bando, los Dodgers y los Azulejos intentarán sacar un triunfo que puede marcar el rumbo de la serie. El equipo que resulte ganador no solo tomará la ventaja, sino también le colocará a un paso de conquistar el campeonato en el béisbol de las Grandes Ligas. Además pone al derrotado al borde de la eliminación.

Abridores

Trey Yesavage y Blake Snell se enfrentarán por segunda ocasión en la serie, ya que se vieron las caras en el primer encuentro como los lanzadores abridores de los Azulejos y los Dodgers, respectivamente.

El novato Yesavage (1-0, 3.21 de efectividad) trabajó en el primer juego de la serie, realizado el 24 de octubre en Toronto, En esa ocasión permitió cuatro imparables y dos carreras, con cinco ponches y tres bases por bolas en cuatro episodios.

Snell (5-4, 2.35 de efectividad) completará su apertura 17 de su carrera en postemporada. El dos veces ganador del Premio Cy Young tuvo una salida complicada en el primer encuentro del 'Clásico de Otoño' al tolerar ocho inatrapables y cinco anotaciones en cinco entradas.

Alineaciones

Los Azulejos incorporará para este partido a Davis Schneider como primer bateador de la alineación ante la ausencia por lesión de George Springer. Él defenderá el jardín izquierdo por lo que Nathan Lukes es colocado en el banco de suplentes. Además Bo Bichette desempeña el rol de bateador designado por segundo partido consecutivo.

Por el lado de los Dodgers, Mookie Betts pasa al puesto de tercer bateador y Will Smith será el ocupante de la segunda posición en el orden ofensivo. Alex Call será el noveno de la alineación en sustitución de Andy Pagés.

Azulejos

Davis Schneider, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Bo Bichette, BD Alejandro Kirk, C Daulton Varsho, CF Ernie Clement, 3B Addison Barger, RF Isiah Kiner-Falefa, 2B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Trey Yesavage

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Will Smith, C Mookie Betts, SS Freddie Freeman, 1B Teoscar Hernández, RF Tommy Edman, 2B Max Muncy, 3B Enrique "Kiké" Hernández, CF Alex Call, LF

Lanzador abridor: Blake Snell