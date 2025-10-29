Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá se llena de medallas en jornada del 29 de octubre

Una faena productiva tuvo la delegación panameña en una de las últimas fechas de la cita deportiva regional.

Panamá/La delegación panameña continúa sumando triunfos y alegrías en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, con una jornada llena de medallas, emociones y orgullo patrio. El miércoles 29 de octubre marcó el cierre del sóftbol femenino, mientras otras disciplinas continuaron aportando preseas al medallero nacional.

Sóftbol femenino cierra su participación con bronce

El equipo femenino de sóftbol de Panamá culminó su participación en los Juegos con una destacada actuación que les valió la medalla de bronce, tras una campaña llena de esfuerzo, garra y determinación.

Durante la ronda clasificatoria, las panameñas mostraron un gran nivel competitivo, consiguiendo importantes victorias:

Panamá 13-3 Honduras

Panamá 6-2 Nicaragua

Panamá 13-3 Belice

Panamá 1-12 Guatemala

Panamá 4-3 El Salvador

Ya en la ronda final, Panamá venció a Nicaragua 15-14 en un partido lleno de dramatismo y ofensiva, antes de caer ante El Salvador 5-12. Con estos resultados, el conjunto nacional aseguró un lugar en el podio, llevándose con orgullo el bronce centroamericano.

Este logro refleja el crecimiento sostenido del sóftbol femenino panameño, que ha demostrado ser una potencia emergente en la región.

Billar aporta tres nuevas medallas

El martes 28 también dejó excelentes noticias para el deporte del taco. Panamá sumó tres medallas de bronce en distintas modalidades de billar:

Pool Bola 9 – Equipo Femenino: Leydi Castillero y Karina Castillo

Carambola a Tres Bandas – Equipo Masculino: Carlos Núñez y José González

Pool Bola 9 – Equipo Masculino: Antonio Ramos y David Aguilar

Los atletas nacionales mostraron técnica, concentración y temple para asegurar su lugar entre los mejores del istmo.

Levantamiento de pesas sigue sumando medallas

Panamá tuvo una jornada de grandes resultados en levantamiento de pesas. Ronnier Martínez logró bronce en Arranque (71 kg), mientras que Jorge Medina conquistó dos preseas de plata en Arranque y Total (290 kg) en la categoría de 79 kg.

La estrella del día fue Kelly Aparicio, quien se colgó doblete de oro en los 69 kg, dominando tanto en Arranque (84 kg) como en Total (188 kg).

Además, Ángel Agrazal consiguió un triplete de bronce en los 88 kg, reafirmando la fortaleza panameña en esta disciplina.

Boxeo y baloncesto femenino, campeones de oro

El boxeo panameño volvió a rugir con fuerza. Yuliett Hinestroza (-51 kg) venció a la local Aylin Jamez para quedarse con el oro, mientras que Eduardo Beckford (-70 kg) derrotó al guatemalteco Jason Crooks, sumando otra dorada para el país.

Cerrando con broche de oro, el baloncesto femenino hizo historia al vencer 62-61 a Costa Rica en una final vibrante, consiguiendo el oro centroamericano.

