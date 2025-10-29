Plaza Amador vs Sporting San Miguelito| 'Académicos' doman a 'Leones' y van a la Copa de Campeones de Concacaf por Panamá

El conjunto de San Miguelito selló una eliminatoria 100% panameña ante el equipo plazino.

Panamá/La Concacaf Copa Centroamericana 2025 continuó con la victoria de Sporting San Miguelito por 3-2 sobre CD Plaza Amador en el partido de vuelta de su serie de Play-In, disputado el miércoles en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá. Con este resultado, Sporting ganó la serie con un global de 4-2.

Armando Cooper estuvo cerca de adelantar a Sporting San Miguelito en el minuto 8 con un potente disparo desde larga distancia hacia el poste inferior izquierdo que fue desviado por el arquero de Plaza Amador, Marcos Allen, antes de rebotar en el poste.

Alberto Quintero abrió el marcador en el minuto 15 para Plaza Amador, empujando el balón desde corta distancia tras una asistencia de Everardo Rose.

Martín Ruiz empató el encuentro para los visitantes en el minuto 22 con su segundo gol en la serie, rematando desde dentro del área tras un centro de Kevin Galván.

Éric Davis devolvió la ventaja a Plaza Amador desde el punto penal al minuto 38.

El conjunto local se quedó con 10 hombres en el minuto 77 tras la expulsión de José Murillo.

Jordan Girón igualó el marcador para Sporting San Miguelito en el minuto 86. Joseph Cox asistió de cabeza para dejar a Girón con espacio tras un contragolpe.

Girón selló su doblete y el triunfo por 3-2 para los visitantes en el minuto 90+7, con un disparo al rincón inferior izquierdo tras un pase filtrado de Cooper.

Con este resultado, Sporting San Miguelito asegura su participación en la Copa de Campeones de Concacaf 2026. Los Rojinegros regresarán al torneo por segunda vez tras su participación en la edición 2013-14.

Lo que viene

La Copa de Campeones de la Concacaf (en inglés, Concacaf Champions Cup) es el máximo torneo de clubes de fútbol organizado por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf). Es el equivalente en la región a la UEFA Champions League en Europa o la Copa Libertadores en Sudamérica.

Objetivo

Reunir a los mejores clubes de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe para competir por el título de campeón continental y determinar qué equipo representará a la región en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Te puede interesar: Nataly Delgado| La panameña defenderá su título mundial de boxeo en su provincia natal

Formato actual (desde 2024)

En 2024, el torneo cambió su nombre de Liga de Campeones Concacaf (Concacaf Champions League) a Copa de Campeones Concacaf (Concacaf Champions Cup), junto con un nuevo formato ampliado.

Participan 27 clubes de toda la región.

de toda la región. Se juega con eliminatorias directas (ida y vuelta), excepto la final , que es a un solo partido.

(ida y vuelta), excepto la , que es a un solo partido. Hay una ronda preliminar , seguida de octavos, cuartos, semifinales y final .

, seguida de . El campeón clasifica al nuevo Mundial de Clubes de la FIFA 2025 (junto con otros campeones continentales).

Equipos participantes

Los clubes califican por distintas vías, según su liga o torneo continental:

Liga MX (México) y MLS (Estados Unidos y Canadá) : varios cupos, según campeones y rendimiento.

y : varios cupos, según campeones y rendimiento. Centroamérica : clasificados a través de la Copa Centroamericana Concacaf .

: clasificados a través de la . Caribe : clasificados mediante la Copa Caribeña Concacaf .

: clasificados mediante la . Otros cupos por torneos binacionales o logros especiales (como Leagues Cup o campeones anteriores).

Te puede interesar: Copa América de Béisbol 2025| Panamá intensifica su preparación mientras espera a más peloteros

Premios

Campeón : título continental y boleto al Mundial de Clubes FIFA 2025 .

: título continental y boleto al . Además, se otorgan premios económicos significativos y prestigio internacional.

Historia breve

Fundada en 1962 como la Copa de Campeones de la Concacaf .

como la . En 2008 cambió su formato y nombre a Concacaf Champions League .

cambió su formato y nombre a . En 2024 regresó al nombre original, pero con un nuevo formato expandido y más competitivo.

regresó al nombre original, pero con un y más competitivo. Los clubes mexicanos han sido históricamente los más exitosos, aunque equipos de la MLS han comenzado a competir con fuerza en los últimos años.

Información de Concacaf