Nataly Delgado| La panameña defenderá su título mundial de boxeo en su provincia natal

La púgil anunció en conferencia de prensa que combatirá en el mes de diciembre.

Panamá/La boxeadora panameña Nataly Delgado hará la primera defensa de su título mundial interino supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el próximo 6 de diciembre, en una cartelera que se realizará en el Hotel Grand David de la ciudad de Santiago de Veraguas, su provincia natal.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, realizada este miércoles, en la que se precisó que enfrentará a la venezolana Jocelyn Fernández en un combate pactado a 10 asaltos.

La pelea encabezará una la cartelera incluirá que tendrá cinco combates adicionales protagonizados por boxeadores panameños y algunos extranjeros radicados en el país.

"Será la primera vez que se hace una pelea de título mundial fuera de la ciudad de Panamá", destacó la púgil. "Esto representa un compromiso aún mayor y una motivación para brindarle, no sólo a mi público veragüense sino a todo nuestro país, la posibilidad de presenciar una pelea por el título".

Delgado también resaltó la importancia del respaldo institucional y privado para el desarrollo del boxeo en Panamá.

"Necesitamos el apoyo del gobierno y de la empresa privada. Con ese apoyo las cosas serán diferentes", indicó.

Delgado recordó el contexto del boxeo panameño al señalar que "hace siete años Panamá no tenía campeones mundiales" y que su logro contribuye a "seguir haciendo historia en el boxeo panameño".

Nataly Delgado se coronó campeona el 18 de julio de este año cuando venció por decisión unánime en 10 asaltos a la mexicana Maribel Ramírez. Ese pleito se llevó a cabo en el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la Cinta Costera, ciudad de Panamá.

Historia

Nacida en Veraguas , Nataly combina su rol como madre de dos hijos con su trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas y estudios universitarios , mientras entrena intensamente bajo la dirección de su esposo y entrenador , Julio César Archibold .

Títulos y logros

En abril de 2024 ganó el título Fedelatin supermosca de la AMB en Georgetown, Guyana , al vencer por decisión unánime a Johana Zúñiga .

Reconocimientos en Panamá

Fue elegida por unanimidad como la Boxeadora del Año 2024 en Panamá por la Comisión de Boxeo Profesional (Comibox) y la prensa especializada, en parte gracias a su récord de victorias regionales y su clasificación mundial número cuatro en las 115 libras (AMB).

Conflicto con la AMB

A inicios de 2025, Delgado expresó públicamente su inconformidad porque la AMB no le otorgó la oportunidad de disputar un título mundial vacante, a pesar de estar bien clasificada (N.º 4). En su lugar, se eligió a la clasificada número ocho, lo que ella calificó como injusto y vulneratorio a sus derechos como deportista.

Pelea por un título mundial – julio 2025

El 18 de julio de 2025 , Delgado enfrentó a la mexicana Maribel 'Pantera' Ramírez en Panamá para disputar el título interino supermosca de la AMB . Este combate fue notable porque reclamaba romper una sequía de ocho años sin campeones mundiales panameños . Se enfrentó en casa, impulsada por su afición y el deseo de hacer historia como la tercera campeona mundial femenina panameña.

