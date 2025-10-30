Yuliett Hinestroza| La boxeadora panameña apunta hacia los Bolivarianos tras conquistar el oro en los Juegos Centroamericanos

La pugilista deberá seguir trabajando para llegar al 100% a la cita bolivariana que iniciará a finales de noviembre en tierras peruanas.

Panamá/La delegación panameña en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 tuvo entre sus ganadoras a Yuliett Hinestroza quien obtuvo una medalla de oro en la disciplina de boxeo, categoría de 51 kilogramos. Sin embargo no tiene mucho tiempo para celebrar ya que debe cumplir con nuevos compromisos antes de que finalice el año.

Con la alegría a flor de piel, pero en un tono reflexivo, Hinestroza expresó su sentir tras la conquista de la presea dorada en el territorio guatemalteco algo que califica como la recompensa a jornadas arduas de entrenamiento en las que tuvo que superar obstáculos para salir adelante y poder competir.

"La satisfacción está en que se pudo traer la medalla, entonces uno se olvida de todo el sacrificio que tuvimos que hacer para llegar”, reconoció ante las cámaras de TVN Noticias.

Después de que la cita centroamericana finalizó, la boxeadora tendrá poco tiempo para descansar ya que deberá estar lista para asistir a los XX Juegos Bolivarianos que se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre de este año en Lima - Ayacucho, Perú.

"Tengo un compromiso con los Bolivarianos que serán a final del mes de noviembre, por lo cual mi preparación continúa. No puedo tener descanso porque sigo teniendo compromisos después de estos bolivarianos", sostuvo.

La presea obtenida por Yuliett Hinestroza es una de varias que la delegación panameña sumó en el boxeo de los Juegos Centroamericanos. Eduardo Beckford se quedó con la medalla de oro en los 70 kilogramos, rama masculina. En tanto Martín Pérez e Irving Ibargüen sumaron medallas de plata en los 55 y 60 kilogramos, respectivamente.

Angela Zamorano y Ashley Zamorano se colgaron las medallas de bronce en las divisiones de 54 y 65 kilogramos, rama femenina.

La representación panameña en el boxeo contó con la guía del entrenador Carlos Aparicio.

Antes estos logros, Hinestroza insistió en que es importante que las autoridades gubernamentales y la empresa privada le den un mayor respaldo al boxeo en Panamá.

"Es necesario abrirle las puertas de todas las maneras a los deportistas, a los jóvenes y que haya mucho más apoyo del gobierno y de la empresa privada. Que todos tengan la facilidad de poder entrenar porque muchos no se atreven ya que tienen que estudiar o que trabajar para poder hacer deporte", manifestó.

Datos generales

Nombre: Yuliett Hinestroza

Yuliett Hinestroza Nacionalidad: Panameña.

Panameña. Categoría de peso: compite en la división de los ~50 kg / 51 kg en el boxeo femenino.

compite en la división de los ~50 kg / 51 kg en el boxeo femenino. Edad: 24 años

Principales logros y participaciones

En los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 , Hinestroza ganó la medalla de oro en la categoría de 51 kg al vencer en la final a la guatemalteca Aylin Jame .

, Hinestroza ganó la en la categoría de 51 kg al vencer en la final a la guatemalteca . En los Juegos Panamericanos Santiago 2023 , se clasificó a los cuartos de final tras vencer a la dominicana Novoanny Núñez por decisión de 4-1 en la categoría de 50 kg.

, se clasificó a los cuartos de final tras vencer a la dominicana por decisión de 4-1 en la categoría de 50 kg. En 2025, representó a Panamá en el Campeonato Mundial de Boxeo Élite 2025 en Liverpool (categoría 51 kg) debutando ante la uzbeka Feruza Kazakova.

Importancia para el boxeo panameño

Su medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 2025 aporta al boxeo femenino panameño un impulso importante, mostrando que Panamá tiene talento emergente en ramas olímpicas.

aporta al boxeo femenino panameño un impulso importante, mostrando que Panamá tiene talento emergente en ramas olímpicas. Al competir a nivel mundial y continental, también sirve como figura de inspiración para otras jóvenes boxeadoras en Panamá, contribuyendo al desarrollo del deporte.

