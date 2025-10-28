Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 resultados| Panamá saca la garra en baloncesto y taekwondo

Mientras la cita deportiva regional se acerca a su desenlace, la delegación panameña continúa sumando triunfos en tierras guatemaltecas

Panamá/Panamá tuvo este martes 28 de octubre ha sido una jornada dorada en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, marcada por victorias históricas, clasificaciones a finales y un nuevo impulso para el deporte nacional. Entre canastas, patadas y pasión, los atletas panameños siguen demostrando que el esfuerzo y la disciplina son el camino al éxito.

Van por el oro

La selección femenina de baloncesto de Panamá sigue haciendo historia. En un emocionante duelo, las panameñas derrotaron 67-59 a El Salvador, asegurando su boleto a la gran final del torneo. Con una defensa férrea y un ataque imparable en los minutos decisivos, el conjunto istmeño se impuso con carácter y determinación.

Ahora, las guerreras del baloncesto se preparan para enfrentar mañana a Costa Rica, en un duelo que promete ser electrizante. La final definirá a las campeonas centroamericanas, y Panamá buscará subirse a lo más alto del podio con la presea dorada.

Por su parte, el equipo masculino de baloncesto también dio un paso firme hacia la gloria tras vencer 82-74 a Belice. Con esta victoria, Panamá se instala en la final por la medalla de oro, donde buscará acompañar al conjunto femenino en lo más alto del podio.

Medalla de oro en Taekwondo

El taekwondista Ian Romero, en la modalidad Kyorugui -68 kg, se alzó con la medalla de oro, sumando así la presea dorada número 39 para Panamá en estos Juegos. Con una actuación impecable, Romero dominó sus combates con precisión y técnica, consolidándose como una de las figuras más destacadas del torneo.

Su triunfo no solo aporta un nuevo oro al medallero panameño, sino que también inspira a toda una generación de jóvenes deportistas que ven en el taekwondo una disciplina de constancia, respeto y superación.

Cierra con todo

La representación panameña de taekwondo sumó tres nuevas preseas al medallero nacional:

Karoline Castillo obtuvo la medalla de plata en los -53 kilogramos, rama femenina. Lo mismo hizo Mariaceleste Morales, en la división de -62 kilogramos.

Brenda Brooks capturó una presea de bronce en los -57 kilogramos.

Estas atletas demostraron garra, técnica y un espíritu indomable en cada combate, consolidando a Panamá en este deporte.

Estas medallas se suman a la medalla de plata obtenida por la Selección Masculina de Fútbol Sub-20 y la de oro alcanzada por su similar en el futsal.

