MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: Toronto equilibra la balanza en Los Ángeles
Sintoniza el quinto partido del 'Clásico de Otoño' entre los Azulejos y los Dodgers el miércoles 29 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.
Estados Unidos/Los Azulejos de Toronto derrotaron este martes a los Dodgers de Los Ángeles, 6 carreras a 2, en el cuarto partido de la Serie Mundial 2025 y empatarla a dos victorias por bando.
El juego se realizó en el Dodger Stadium de Los Ángeles.
Momentos clave
Baja 2da
2-2 (1 Out)
Enrique Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Addison Barger. Max Muncy anota. 2 Outs
TOR 0,LAD 1
Alta 3ra
2-1 (1 Out)
Vladimir Guerrero Jr. batea jonrón (7) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Nathan Lukes anota .
TOR 2,LAD 1
Baja 6ta
0-0 (1 Out)
Teoscar Hernández pega sencillo con línea a jardinero central Daulton Varsho. Freddie Freeman a 2da.
TOR 2,LAD 1
Alta 7ma
1-0 (0 Outs)
Ernie Clement pega doble (4) con línea fuerte a jardinero central Andy Pages. Daulton Varsho a 3ra.
TOR 2,LAD 1
3-2 (0 Outs)
Andrés Giménez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Enrique Hernández. Daulton Varsho anota Ernie Clement a tercera
TOR 3,LAD 1
Alineaciones
Azulejos
- Nathan Lukes, LF
- Vladimir Guerrero Jr., 1B
- Bo Bichette, BD
- Addison Barger, RF
- Alejandro Kirk, C
- Daulton Varsho, CF
- Ernie Clement, 3B
- Andrés Giménez, SS
- Isiah Kiner-Falefa, 2B
Lanzador abridor: Shane Bieber
Dodgers
- Shohei Ohtani, BD
- Mookie Betts, SS
- Freddie Freeman, 1B
- Will Smith, C
- Teoscar Hernández, RF
- Max Muncy, 3B
- Tommy Edman, 2B
- Enrique "Kiké" Hernández, LF
- Andy Pagés, CF
Lanzador abridor: Shohei Ohtani