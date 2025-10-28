MLB Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: Toronto equilibra la balanza en Los Ángeles

Sintoniza el quinto partido del 'Clásico de Otoño' entre los Azulejos y los Dodgers el miércoles 29 de octubre a las 7:00 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Vladimir Guerrero Jr. celebra tras conectar un cuadrangular ante los Dodgers
Vladimir Guerrero Jr. celebra tras conectar un cuadrangular ante los Dodgers / AFP

Estados Unidos/Los Azulejos de Toronto derrotaron este martes a los Dodgers de Los Ángeles, 6 carreras a 2, en el cuarto partido de la Serie Mundial 2025 y empatarla a dos victorias por bando.

El juego se realizó en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

Momentos clave

Baja 2da

2-2 (1 Out)

Enrique Hernández out con elevado de sacrificio a jardinero derecho Addison Barger. Max Muncy anota. 2 Outs

TOR 0,LAD 1

Alta 3ra

2-1 (1 Out)

Vladimir Guerrero Jr. batea jonrón (7) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Nathan Lukes anota .

TOR 2,LAD 1

Baja 6ta

0-0 (1 Out)

Teoscar Hernández pega sencillo con línea a jardinero central Daulton Varsho. Freddie Freeman a 2da.

TOR 2,LAD 1

Alta 7ma

1-0 (0 Outs)

Ernie Clement pega doble (4) con línea fuerte a jardinero central Andy Pages. Daulton Varsho a 3ra.

TOR 2,LAD 1

3-2 (0 Outs)

Andrés Giménez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Enrique Hernández. Daulton Varsho anota Ernie Clement a tercera

TOR 3,LAD 1

Alineaciones

Azulejos

  1. Nathan Lukes, LF
  2. Vladimir Guerrero Jr., 1B
  3. Bo Bichette, BD
  4. Addison Barger, RF
  5. Alejandro Kirk, C
  6. Daulton Varsho, CF
  7. Ernie Clement, 3B
  8. Andrés Giménez, SS
  9. Isiah Kiner-Falefa, 2B

Lanzador abridor: Shane Bieber

Dodgers

  1. Shohei Ohtani, BD
  2. Mookie Betts, SS
  3. Freddie Freeman, 1B
  4. Will Smith, C
  5. Teoscar Hernández, RF
  6. Max Muncy, 3B
  7. Tommy Edman, 2B
  8. Enrique "Kiké" Hernández, LF
  9. Andy Pagés, CF

Lanzador abridor: Shohei Ohtani

Temas relacionados

serie mundial Azulejos de Toronto Toronto Blue Jays los angeles dodgers Béisbol MLB mlb Grandes Ligas
Si te lo perdiste
Lo último
stats