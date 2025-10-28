Shohei Ohtani en la Serie Mundial: Conoce las marcas que ha establecido el fenómeno japonés

El Juego 5 de la Serie Mundial entre Azulejos y Dodgers EN VIVO y en exclusivo por TVMAX el miércoles 29 de octubre desde las 7:00 pm.

Panamá/La superestrella japonesa, Shohei Ohtani, ha continuado su asalto implacable contra los libros de historia del béisbol, estableciendo múltiples récords durante la postemporada de los Dodgers y acercándose peligrosamente a la marca de jonrones en una sola postemporada.

El lunes, en el enfrentamiento contra los Azulejos de Toronto, el bate de Ohtani fue un arma letal. Disparó dos cuadrangulares que no solo impulsaron a su equipo, sino que consolidaron su estatus como una de las figuras más dominantes en la historia reciente de los playoffs.

Otras noticias: MLB Serie Mundial 2025 resultado| Azulejos vs Dodgers: Los Ángeles se impone en maratón de 18 episodios

El primer batazo se produjo en la tercera entrada contra el abridor de Toronto, Max Scherzer, un cohetazo que salió a 101.5 millas por hora y recorrió 389 pies, ante una recta de cuatro costuras de 95.1 mph.

Pero la noche de récord no terminó ahí. En el séptimo episodio, con los Dodgers perdiendo 5-4, Ohtani volvió a volar la cerca. Este segundo vuelacercas fue un "cohetazo" aún más potente, alcanzando una velocidad de 107.8 mph y viajando 401 pies, esta vez frente al relevista dominicano Seranthony Domínguez.

Empate Histórico y Marcas Únicas

Con estos dos batazos, Ohtani llegó a un total de ocho cuadrangulares en esta postemporada. Esta cifra incluye su ya legendario partido de tres vuelacercas en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (SCLN) contra los Cerveceros de Milwaukee el 17 de octubre.

Ocho jonrones es una cifra monumental. Ohtani ahora ha empatado el récord de los Dodgers para una sola postemporada, igualando la hazaña lograda por Corey Seager en 2020, cuando el equipo de Los Ángeles se coronó campeón.

Aún más impresionante, el japonés se ha colocado en un empate en el segundo lugar de todos los tiempos en Grandes Ligas para una sola postemporada. En este exclusivo club de los ocho jonrones, Ohtani comparte espacio con figuras icónicas como Seager (2020), el cubano Adolis García (2023), el dominicano Nelson Cruz (2011), Barry Bonds (2002) y el puertorriqueño Carlos Beltrán (2004). La marca de todos los tiempos sigue perteneciendo al cubano Randy Arozarena, quien conectó 10 jonrones con los Rays en 2020.

Otras noticias: MLB Serie Mundial 2025 noticias| Max Scherzer: Lanzador de los Azulejos fija récord de apariciones en el 'Clásico de Otoño'

Primeros Lugares en la Historia

Ohtani también se aseguró otros hitos inigualables. Se convirtió en el primer jugador de la historia con tres encuentros con múltiples cuadrangulares en una sola postemporada. Además del Juego 3 de la Serie Mundial, logró esta hazaña en el Juego 1 de la Serie del Comodín contra Cincinnati y en el ya mencionado juego de la Serie de Conferencia de la LIga Nacional ante los Cerveceros de Milwaukee.

En el mismo partido del lunes, Ohtani sumó a sus dos jonrones, dos dobles. Sus cuatro extrabases empataron la marca para un partido de Serie Mundial, una hazaña que solo había sido lograda previamente por Frank Isbell en el Clásico de Otoño de 1906.

Como si todo esto fuera poco, Ohtani impuso un récord de llegadas a base que subraya su dominio absoluto en el plato. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la postemporada en embasarse nueve veces en un partido, gracias a sus cuatro imparables y cinco bases por bolas, de las cuales cuatro fueron intencionales. Shohei Ohtani no deja de acercarse al récord máximo, consolidándose como una fuerza histórica en el béisbol de octubre.

Con información de MLB

Otras noticias: Copa América de Béisbol 2025| Panamá completa segunda sesión de bullpen