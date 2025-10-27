MLB EN VIVO Serie Mundial 2025| Azulejos vs Dodgers: Juego 3 por TVMAX y TVN Pass

Estados Unidos/La Serie Mundial 2025 se traslada al Dodger Stadium para la disputa del tercer partido entre los Azulejos de Toronto y los Dodgers de Los Ángeles el que puedes ver a través de TVMAX y TVN Pass.

Después de dividir honores en los dos primeros juegos de la serie, ambos equipos buscan quedarse con una victoria que les dé la ventaja. Por ahora ambos conjuntos han demostrado que son capaces de vulnerarse por lo que se vaticina un choque de fuerzas donde aquel equipo que le saque el mayor provecho a las debilidades del contrario será el que prevalezca.

Los Azulejos abrieron el 'Clasico de Otoño' con la victoria en el primer partido. Un sexto episodio explosivo a la ofensiva, en el que marcaron nueve carreras, les bastó para asegurar el triunfo, por pizarra de 11 a 4, en ese encuentro disputado el pasado viernes 24 de octubre.

Un día después, los Dodgers se reivindicaron. Gracias a una presentación sólida de su lanzador Yoshinobu Yamamato y a un bateo oportuno se impusieron por pizarra de 5 carreras a 1. En ese juego, Yamamoto trabajó la ruta completa de nueve entradas en las que toleró cuatro inatrapables y una anotación con ocho ponches propinados.

Abridores

Max Scherzer vuelve al montículo por los Azulejos para abrir este encuentro.

Scherzer (5-5, 5.19 de efectividad) abrirá su segundo partido de la presente postemporada. El lanzador veterano, quien no fue parte del roster del equipo de Toronto en la Serie Divisional ante los Yankees de Nueva York, lanzó en el cuarto juego del enfrentamiento por el banderín de la Liga Americana ante los Marineros de Seattle. En esa ocasión trabajó cinco episodios y dos tercios en los que toleró tres hits y dos carreras con cinco ponches y cuatro bases por bolas.

Los Dodgers asignaron como su lanzador abridor a Tyler Glasnow.

Glasnow (4-3, 3.19 de efectividad) ha tenido tres aperturas en la postemporada. En ellas acumuló ocho ponches y permitió una carrera en un acumulado de 13 episodios y un tercio.

El derecho trabajó dos encuentros de la Serie Divisional frente a los Phillies de Filadelfia y en uno del enfrentamiento por el campeonato de la Liga Nacional frente a los Cerveceros de Milwauke.

Alineaciones

En relación a lo presentado en el segundo partido, el equipo de Toronto incorpora en su alineación a Bo Bichette quien estará nuevamente en la segunda base.

Bichette, quien fue incluido en el roster de los Azulejos para este 'Clasico de Otoño', se recuperó de una lesión en la rodilla izquierda. Su primer encuentro fue el primero de la serie y allí bateó un hit en dos turnos con una base por bola recibida.

Por su parte, los Dodgers se mantienen con la alineación que presentaron en los dos juegos anteriores. la que tiene como tres primeros bateadores a sus estrellas Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

Azulejos

George Springer, B Nathan Lukes, LF Vladimir Guerrero Jr., 1B Bo Bichette, 2B Daulton Varsho, CF Alejandro Kirk, C Addison Barger, RF Ernie Clement, 3B Andrés Giménez, SS

Lanzador abridor: Max Scherzer

Dodgers

Shohei Ohtani, BD Mookie Betts, SS Freddie Freeman, 1B Will Smith, C Teóscar Hernández, RF Max Muncy, 3B Enrique "Kike" Hernández, LF Tommy Edman, 2B Andy Pagés, CF

Lanzador abridor: Tyler Glasnow