Bioetanol en Panamá: Diputado Ernesto Cedeño espera debate serio y sin apuros sobre el proyecto

Ciudad de Panamá/El diputado Ernesto Cedeño, presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional, anunció que no se apresurará a agendar el primer debate del proyecto de ley 443 —que impulsa el uso del bioetanol— sin antes realizar un foro nacional abierto a expertos, ciudadanos y sectores afectados.

En una entrevista con Noticias AM, Cedeño advirtió que, pese a los argumentos oficiales sobre sostenibilidad y reactivación rural, el texto no detalla beneficios concretos para el consumidor panameño: “No veo más que cuatro párrafos en la exposición de motivos. ¿Bajará el precio del combustible? ¿Se estabilizará? ¿Tendré opción de elegir si uso o no bioetanol? Nada de eso está claro”.

Uno de los puntos más sensibles que abordó el diputado Cedeño es el posible conflicto de interés del contralor de la República, Anel Flores, quien es accionista de una de las principales azucareras del país y ha defendido públicamente el impulso al bioetanol.

“Aunque constitucionalmente no sea inviable que el contralor (Flores) participe —pues no contrata directamente con su institución—, filosóficamente sí genera dudas”, señaló Cedeño. “No se trata de perseguir a nadie, pero cuando quien refrenda las cuentas del Estado también se beneficia de un negocio que el Estado promueve, hay que establecer salvaguardas claras en la ley, no dejarlo todo al reglamento”.

El diputado Cedeño insistió en que el proyecto, tal como está redactado, obliga a mezclar bioetanol sin dar opción al consumidor, y deja en el aire preguntas clave: ¿qué porcentaje se usará? ¿Se permitirá la importación? ¿Se protegerá la producción nacional de azúcar?

“Si los cañaveros ven más ganancia en el bioetanol que en el azúcar, podrían desplazar su producción. Eso afecta a toda la cadena alimentaria y no está considerado”, explicó.

Por eso, anunció un foro ciudadano el 15 de enero a las 9:00 a.m. en la Asamblea, con transmisión en vivo, donde participarán universidades, el Ministerio de Ambiente, Bomberos, la Cámara de Comercio, y otros actores clave. “Invitamos a todos: si tienes dudas, preguntas o propuestas, queremos escucharte”, dijo.

Cedeño fue claro: “No seré trampolín para que unos pocos se enriquezcan, pero tampoco obstáculo si se demuestra que esto beneficia al 100 % de la población. Hasta que eso esté en blanco y negro, el proyecto permanece en pausa”.

La discusión sobre el bioetanol ya no es solo técnica: es también ética, económica y profundamente ciudadana. Y, según Cedeño, Panamá merece un debate serio, no una imposición apresurada.