MiAmbiente publica primer informe de auditoría en la mina de Donoso sin conclusiones aún

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) dio a conocer que ya está disponible el primer informe mensual de la auditoría ambiental integral al proyecto minero en Donoso, un proceso considerado obligatorio para determinar el futuro de la operación. La publicación se enmarca en el compromiso de transparencia asumido por el Gobierno, explicó Juan Miguel Jaén, jefe de Verificación Ambiental, quien recordó que Panamá es signataria del Acuerdo de Escazú.

"Ya se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Ambiente, www.miambiente.gob.pa, este primer informe mensual. Y básicamente este primer informe mensual lo que recoge es todo lo que es el proceso de preparación de la auditoría integral", explicó.

Puede consultar el informe en: https://miambiente.gob.pa/auditoria-integral-al-proyecto-mina-de-cobre-panama/

Según el funcionario, el primer documento reúne la fase preparatoria de la auditoría, que incluye metodologías de trabajo, coordinaciones técnicas, primeras inspecciones y reuniones bilaterales con instituciones que participan en la verificación. Esto responde a la magnitud del proyecto, que requiere la intervención de entidades vinculadas al ámbito ambiental, pero también laboral, tributario y operativo.

La licitación fue adjudicada a SGS Panamá Control Service, responsable de ejecutar la auditoría con un equipo multidisciplinario integrado por especialistas nacionales e internacionales. MiAmbiente acompaña el proceso con su propio equipo técnico para dar seguimiento a cada paso.

Jaén explicó que el objetivo central es verificar el cumplimiento de los 370 compromisos vinculados al proyecto minero, establecidos en anexos y resoluciones previamente publicados.

La evaluación abarcará aspectos legales, laborales, tributarios, estándares técnicos y operacionales, identificación de riesgos, pasivos ambientales y escenarios futuros. Jaén precisó que esta información ya está disponible en la web institucional, donde los ciudadanos pueden consultar el Anexo Nº1 que lista los compromisos sujetos a revisión.

El funcionario aclaró que este primer reporte, correspondiente al período octubre–noviembre, no contiene hallazgos, recomendaciones ni conclusiones, sino recopilación de datos y validación de documentación que servirá como base para los siguientes informes. El segundo documento ya fue entregado por la empresa y se encuentra en revisión técnica por parte de MiAmbiente.

"Básicamente es la recopilación y el análisis de la información a través de reuniones bilaterales, inspecciones técnicas, verificación de toda la información que ha entregado la empresa a fin de verificar cada uno de los compromisos establecidos", detalló.

Respecto al cronograma general, Jaén indicó que los resultados finales de la auditoría se conocerán en el primer trimestre de 2026, según los términos de referencia vigentes.

Paralelamente al proceso independiente de auditoría, MiAmbiente mantiene su fiscalización regular del estudio de impacto ambiental categoría III, que respalda el proyecto. El ministerio sigue realizando inspecciones técnicas, verificando reportes y participando en investigaciones impulsadas por otras autoridades, incluidas las fiscalías especializadas en delitos ambientales.

Jaén reiteró que cada resultado derivado de la auditoría será publicado, acorde con el compromiso institucional de trazabilidad y acceso a la información. “Toda la información que se genere producto de esta auditoría ambiental, va a ser debidamente publicada para que todos los panameños tengan acceso”, afirmó.

El proceso integra divulgación permanente a través del portal oficial, donde se espera que ciudadanos, organizaciones y comunidades afectadas puedan monitorear los avances.

