Naviferias del IMA: Miles de personas asisten a comprar jamones en el estadio Rommel Fernández y San Antonio

La naviferia del Rommel Fernández fue fluida, mientras que en San Antonio se dio la presencia de miles de compradores.

Ciudad de Panamá/La madrugada de este miércoles, desde las 3:50 a.m., miles de personas hicieron fila en el estadio Rommel Fernández para adquirir jamón a precios accesibles en el marco de las tradicionales naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

La respuesta ciudadana fue tan masiva que, al amanecer, ya se habían vendido cerca de 8.000 unidades de las 20.000 disponibles en este punto.

En una entrevista con Noticias AM, Walter Rodríguez Quezada, subdirector del IMA, explicó que la estrategia responde a una lección aprendida en ferias anteriores: “Entre más temprano abrimos, más rápido se agotan los productos. Nuestros principales beneficiarios son adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, que no pueden esperar bajo el sol o la lluvia después de las 8 de la mañana”.

Por eso, el IMA decidió dividir la operación en dos polos importantes del distrito de Guadalupe: el estadio Rommel Fernández y el punto de San Antonio.

“Tenemos más de 80.000 jamones distribuidos hoy a nivel nacional, y solo en la ciudad capital movilizamos alrededor de 35.000 entre ambos sitios”, detalló Rodríguez.

La logística es clave

En el Rommel Fernández, con su amplio espacio, el flujo ha sido ágil: 20 cajas y unos 60 colaboradores atendieron rápidamente a los compradores, muchos de los cuales ya se habían ido a las 6:00 a.m.

“Ahora mismo las filas están vacías, pero sabemos que vendrá una segunda ola de personas cuando los medios anuncien que hay disponibilidad”, dijo Rodríguez, quien pidió a la ciudadanía no llegar tarde: “El producto es finito. Si vienen después de las 10 o 11 de la mañana, es probable que ya no haya stock”.

El subdirector del IMA destacó que el éxito de las Naviferias no se debe a la improvisación, sino al trabajo coordinado con la Policía Nacional, la Junta Técnica, transportistas y proveedores agroindustriales. “Esto es un esfuerzo colectivo. Al final, la evaluación la hará el público”, afirmó.

Las actividades continuarán este jueves, con ferias programadas en Tocumen y otras localidades, y se extenderán hasta el 20 de diciembre.

Con información de Heady Morán