Naviferias del IMA: Miles de personas compran jamones en Chilibre

Las naviferias se realizarán esta semana en puntos del distrito de Panamá y San Miguelito.

Chilibre, Panamá/La naviferia instalada en el sector de Agua Bendita, Chilibre, registró una alta demanda desde las primeras horas de la mañana, con cajas abiertas desde las 4:00 a.m. —tres horas antes de lo programado— para atender a miles de residentes de Panamá Norte, que buscan sus jamones y productos navideños con miras a las fiestas de fin de año.

Según informó Nilo Murillo, director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), en esta sede se prevé la venta de al menos 15,000 jamones. “El equipo ha hecho un trabajo extraordinario, como en todo el país. Aquí en Chilibre no ha sido algo distinto”, afirmó Murillo durante una recorrida por el operativo.

Atención prioritaria y logística optimizada

Uno de los puntos clave del operativo es la atención preferencial a jubilados, pensionados y personas con discapacidad. En Chilibre, se han habilitado entre 4 y 5 cajas exclusivas para estos grupos.

“Eso de que ‘no hay caja’ es falso”, aclaró Murillo, exhortando a los ciudadanos a leer los letreros o preguntar a los funcionarios del IMA o a la Policía Nacional para evitar confusiones. “No queremos que haya ‘juega vivos’ y se pierda la oportunidad de quienes más lo necesitan”, enfatizó.

En Chilibre, funcionaron mínimo 15 cajas activas, reforzadas con cajeros en espera que entran al instante que otro sale a realizar arqueos, manteniendo así el ritmo de atención.

Cobertura nacional

Murillo destacó que operativos similares ya se han completado con éxito en Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé y Darién, incluyendo localidades remotas como Jaque, donde, según relató, “la gente estaba sumamente feliz porque jamás había estado una nave feria allí”.

“Todos los panameños tienen derecho a acceder a estos productos a precios justos”, señaló, confirmando que hoy también se cierran operativos en Bocas del Toro y Colón, mientras que Panamá Centro y Panamá Oeste están próximos a iniciar.

Al ser consultado sobre los retos en la ciudad de Panamá, Murillo fue claro: “El único lugar que me preocupaba era este, donde estoy”. Reconoció la alta densidad poblacional y la complejidad logística, pero aseguró que el IMA ha coordinado con juntas municipales y autoridades locales —sin ningún tinte político— para garantizar un abastecimiento ágil y equitativo.

Con información de Heidy Morán.