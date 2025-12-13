Mulino afirma que regalías por venta del concentrado de cobre son 'estrictamente para obras sociales'

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que los $30 millones serán usados en proyectos de salud, educación, agua, entre otros.

Luego de que el ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, confirmara el pasado miércoles el monto que recibió Panamá por la venta de más de 122 mil toneladas de concentrado de cobre que se encontraban almacenadas en la mina de Donoso, el presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que ese dinero será solamente utilizado para obras sociales.

De acuerdo con el mandatario, las regalías por la cifra de $30 millones serán destinadas a obras de infraestructura social, salud y educación.

"Los 30 millones de dólares de la mina que nos pagaron en regalías por el material, etcétera (...) son exclusivamente para obras sociales. Ahí no va $1 de esa plata para ningún otro lado. A hospitales, a pago de hospitales que estamos recuperando, agua, salud, centros de salud, etcétera. Esa plata de la mina es estrictamente para obras sociales del gobierno", remarcó este sábado durante una gira oficial en la provincia de Chiriquí.

Previamente, el ministro Moltó había detallado cómo serían utilizados los fondos y reveló las cifras de inversión para cada comunidad cercana a la mina:

Inversiones iniciales programadas

El gobierno anunció inversiones específicas:

Municipio de Omar Torrijos: $3,500,000

Ampliación y equipamiento del centro de salud de Coclesito

Suministro eléctrico en Nueva Esperanza

Mejoras de caminos de acceso

Municipio de Donoso: $1,950,000

Construcción de caminos de penetración en Guásimo

Reparación y ampliación del centro de salud de Coclé del Norte

Municipio de La Pintana: $1,250,000

Ampliación y equipamiento de la escuela de Llano Norte

Mejoras en el sistema de agua potable de Llano Grande y Llano Norte

Reparación de vías entre ambas comunidades

El funcionario reiteró que esta exportación fue autorizada dentro del Plan de Preservación y Gestión Segura, implementado tras la suspensión de operaciones mineras. Desde el cierre de la mina en diciembre de 2023, el mantenimiento ha tenido un costo acumulado de $360 millones, lo que equivale a un promedio de $15 millones mensuales.

Estos recursos no serán asumidos por el Estado, destacó el ministro, indicando que los ingresos de la exportación servirán para cubrir estos gastos, con el fin de priorizar el uso de fondos estatales en escuelas, hospitales y caminos.

