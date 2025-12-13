Desfile de Navidad: Calle 50 recibe mantenimiento vial previo al evento este domingo

El MOP señaló que estas acciones buscan garantizar una circulación más fluida y segura , tanto para quienes participen del desfile como para los conductores que transitan por esta importante vía de la ciudad.

Ciudad de Panamá/Con miras a mejorar la circulación vehicular y facilitar el acceso a la ruta del desfile navideño, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó trabajos de rehabilitación vial en distintos puntos de Calle 50, donde se aplicaron 14 toneladas de mezcla asfáltica.

Las labores se concentraron en áreas de la calzada que presentaban daños ocasionados por afectaciones en tuberías, como parte de las acciones previas al desfile navideño programado para el domingo 14 de diciembre.

Los trabajos fueron ejecutados por cuadrillas de mantenimiento vial de la Dirección Metropolitana de Vialidad (Metrovial), dentro de un plan de intervención orientado a mantener las vías en condiciones adecuadas durante un período de alta demanda vehicular y actividades propias de la temporada festiva.

El director de Metrovial, Manuel Tejada, indicó que las intervenciones incluyeron arterias que conectan con Calle 50, entre ellas el tramo ubicado a la altura de Plaza New York en dirección al Santuario, así como otros puntos considerados estratégicos y que requerían atención inmediata.

El MOP señaló que estas acciones buscan garantizar una circulación más fluida y segura, tanto para quienes participen del desfile como para los conductores que transitan por esta importante vía de la ciudad.

El Desfile de Navidad City of Stars de la Alcaldía de Panamá iniciará en Banco General de Calle 50 con avenida Aquilino de la Guardia, avanzará por toda la calle 50 y culminará en el supermercado El Rey de calle 75 Este, en San Francisco.

